Видео с текстом от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS опубликовали официальное видео с текстом на песню "The River Is Rising", которая будет включена в выходящий 11 февраля альбом "4":



01 - The River Is Rising

02 - Whatever Gets You By

03 - C’est La Vie

04 - The Path Less Followed

05 - Actions Speak Louder Than Words

06 - Spirit Love

07 - Fill My World

08 - April Fool

09 - Call off the Dogs

10 - Fall Back to Earth



































