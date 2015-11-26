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Slash

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30 авг 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

17 авг 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
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Гитарист SLASH + MAMMOTH WVH попал в аварию



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Frank Sidoris, играющий в SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS и MAMMOTH WVH, вместе с женой Александрой девятого октября попал в аварию:

«Небольшой пикап буксировал фургон запрещённой массы на одноосном прицепе без стоп-сигналов и поворотников по средней полосе шоссе 15 на юг недалеко от Бейкера, штат Калифорния. Водитель затормозил на спуске, из-за чего вес фургона и прицепа толкнул пикап прямо перед нами, в результате чего он оказался полностью перпендикулярен левой полосе, на которой мы находились, и нам некуда было деться, кроме как на разделяющую полосу. Мы задели переднюю часть его пикапа, в результате чего мы перелетели через дренажную канаву и врезались лоб в лоб.

Это был по-настоящему травмирующий опыт, но, по крайней мере, мы живы, а травмы Алли можно исправить с помощью операции и месяцев физической терапии. Её хирург — один из лучших в мире, и, учитывая силу моей жены и то, что она была настоящим супергероем во всем, через что ей пришлось пройти, я знаю, что со временем она сможет восстановиться. Я надеюсь, что предстоящий путь не будет долгим.

Спасибо всем и каждому из вас за то, что протянули руку помощи, и за всю ту удивительную поддержку, которую вы оказывали нам на протяжении многих лет в самые трудные периоды нашей жизни, это значит для нас очень много».

SLASH + MAMMOTH WVH Guitarist FRANK SIDORIS And His Wife Involved In



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