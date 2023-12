сегодня



SLASH исполнил классику LED ZEPPELIN, BLACK SABBATH



Slash (GUNS N' ROSES),Frank Sidoris (SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS),Franky Perez (APOCALYPTICA, DEADLAND RITUAL),Todd Morse (THE OFFSPRING) и Brent Fitz (SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS) были среди тех, кто выступил первого декабря в на пере-пере-открытии Hard Hat Lounge, Las Vegas, Nevada. Сообщается, что они как минимум сыграли GUNS N' ROSES It's So Easy", "Immigrant Song" (LED ZEPPELIN),"War Pigs" (BLACK SABBATH),"Highway To Hell" (AC/DC) и "Always On The Run" (Lenny Kravitz)



















