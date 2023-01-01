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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 38
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 28
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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Slash

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4 дек 2023 : 		 SLASH исполнил классику LED ZEPPELIN, BLACK SABBATH

17 ноя 2023 : 		 Демо SLASH'a и вокалиста LINKIN PARK

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14 мар 2023 : 		 SLASH будет снимать хорроры

22 дек 2022 : 		 Рассказ о новой книге о SLASH

5 дек 2022 : 		 Сколько гитар SLASH берёт с собой в тур?

8 сен 2022 : 		 MYLES KENNEDY не знает, продолжит ли SLASH выпускать сольные пластинки

29 авг 2022 : 		 Новая книга SLASH'a выйдет осенью

19 май 2022 : 		 Японская версия альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет с DVD

6 май 2022 : 		 Концертный релиз SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет летом

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5 апр 2022 : 		 SLASH: «Я всегда нервничаю перед шоу»

26 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на SiriusXM

22 мар 2022 : 		 Новая фигурка SLASH

14 мар 2022 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

2 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS на SiriusXM

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25 фев 2022 : 		 SLASH — о своём образе

22 фев 2022 : 		 SLASH: «Когда я услышал "Rocks" AEROSMITH, для меня всё изменилось»

19 фев 2022 : 		 SLASH — о сотрудничестве с GIBSON RECORDS

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Я фанат туров»

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Мы приобрели новые знания при записи нового альбома»

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SLASH исполнил классику LED ZEPPELIN, BLACK SABBATH



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Slash (GUNS N' ROSES),Frank Sidoris (SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS),Franky Perez (APOCALYPTICA, DEADLAND RITUAL),Todd Morse (THE OFFSPRING) и Brent Fitz (SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS) были среди тех, кто выступил первого декабря в на пере-пере-открытии Hard Hat Lounge, Las Vegas, Nevada. Сообщается, что они как минимум сыграли GUNS N' ROSES It's So Easy", "Immigrant Song" (LED ZEPPELIN),"War Pigs" (BLACK SABBATH),"Highway To Hell" (AC/DC) и "Always On The Run" (Lenny Kravitz)










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