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Slash

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30 авг 2019 : 		 Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
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Новое видео SLASH



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"The River Is Rising", новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, релиз которого намечен на одиннадцатое февраля:

01 - The River Is Rising
02 - Whatever Gets You By
03 - C’est La Vie
04 - The Path Less Followed
05 - Actions Speak Louder Than Words
06 - Spirit Love
07 - Fill My World
08 - April Fool
09 - Call off the Dogs
10 - Fall Back to Earth




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