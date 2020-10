сегодня



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выпустят новый альбом в 2021



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выпустят новый альбом в 2021 — об этом сообщил басист группы, Todd Kerns, анонсировав целый ряд релизов от участников коллектива — сольную работу вокалиста, свою и полноформатный альбом основного коллектива.













+0 -0



просмотров: 128