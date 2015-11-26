9 апр 2019



SLASH : «Байопик о MÖTLEY CRÜE хорош, но про GUNS N'ROSES мне подобное не интересно»



SLASH в недавнем разговоре с чилийской радиостанцией Futuro 88.9 FM поделился своим мнением о фильме "The Dirt":



«Я считаю, что фильм о MÖTLEY CRÜE вышел отличный, я посмотрел его пару дней назад. Он и правда перенёс меня в те дни в 1980-х и провёл по их карьере, ведь я помню, как тогда всё было. И потом он дал мне возможность посмотреть на изнанку кое-каких моментов, о чём я даже и не подозревал. Но я считаю, что всё вышло просто здорово!».



Несмотря на похвалы в адрес этого фильма, SLASH не выразил заинтересованность в том, чтобы сняли подобный фильм о GN'R:



«Я бы не хотел делать подобный фильм о GUNS. Я просто не могу представить, как найти тех, кто сыграл [смеётся] разных участников команды. Для меня это что-то нереальное».



Более реален для него формат документального видео:



«Думаю, у нас есть немало съёмок из 90-х — постоянные съёмки с 1991 по 1994 годы, каждый день в туре с GUNS N'ROSES. И они пылятся в архивах годами. И я бы хотел, чтобы однажды их разобрали и выпустили. Так что посмотрим, будет так или нет».











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