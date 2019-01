13 янв 2019



SLASH , JACOBY SHADDIX, COREY TAYLOR рассказали о музыке, под которую потеряли девственность



Slash, Corey Taylor, Jacoby Shaddix из PAPA ROACH и другие музыканты в интервью для Metal Hammer ответили на вопрос о том, какую песню играла, когда они потеряли девственность.



Фронтмен SLIPKNOT Corey Taylor вспоминает: «Это был концертный альбом DEPECHE MODE. Это было как раз сразу после того, как он вышел, и я встречался с девушкой, которой они очень нравились. Мне они тоже нравились, но этот альбом — возможно, это было из-за секса — действительно помог мне справиться с трудной задачей».



Jacoby Shaddix из PAPA ROACH сказал, что слушал "Kick" от INXS, но добавил: «Это был ужасный опыт. Мне было лет 16. Моя мама вошла в тот момент когда мы занимались этим, поэтому девушка спрыгнула с меня... Я даже не успел закончить — моя мама заставила отвести эту проводить до двери. Знает ли она меня сейчас? О да, она знает».



Slas рассказал: «Впервые я чуть не занялся сексом под "Rocks" AEROSMITH. Я ухаживал за девушкой в течение нескольких месяцев и наконец-то попал в её квартиру, пока её мамы не было дома, и она попросила сыграть её. Я играл её снова и снова, пока она не сказала: "Ты мог бы сделать не хуже!" Обычно именно под эту музыку, которая нравилась девушкам, и занимались сексом. Так что это было, вероятно, что-то вроде [FLEETWOOD MAC] "Rumors", которая тогда была очень популярна среди девушек!»



Nikki Sixx из MÖTLEY CRÜE поделился своей историей, поведав следующее: «Это были SEALS & CROFTS ["Summer Breeze"], к сожалению, ха-ха! Я помню эту песню, но не девушку. Я помню печенье её мамы. И вот как это случилось: мы ждали, когда её мама испечёт печенье,, и я был настолько быстрым, что всё сработало идеально».



Duff McKagan из GUNS N 'ROSES вспоминает: «Девушка была старше меня, а я был просто панком. Она, блин, любила песню "Hit Me With Your Rhythm Stick" Ian'а Dury Яна Дьюри — да, я знаю, что название подходящее. На самом деле я не знал, что делать, а она знала, потому что ей было 18, а мне было 14, ха-ха! Я тогда сказал: "Ого, я теперь в другой лиге!" Это было довольно странно».



У вокалиста FOZZY Chris'а Jericho, по его словам, случилась анекдотичная ситуация: «SAIGON KICK! Это была не баллада, а песня под названием "Feel The Same Way". С тех пор я её, наверное, не слушал, но это было мелодия, под которую у меня был первый 12-секундный сексуальный опыт».











