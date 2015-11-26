Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA украла музыку у DARK ANGEL? 126
*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 38
*RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом 38
*Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-метал... 28
*GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатил... 20
[= ||| все новости группы



*

Slash

*



13 янв 2019 : 		 SLASH, JACOBY SHADDIX, COREY TAYLOR рассказали о музыке, под которую потеряли девственность

3 янв 2019 : 		 SLASH сказал, что рок-н-ролл стал «унылым и скучным», но, «похоже, открывает новую главу»

19 дек 2018 : 		 Сборник лучшего SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

18 дек 2018 : 		 SLASH исполнил кавер-версии LED ZEPPELIN, THE BEATLES

13 ноя 2018 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

19 окт 2018 : 		 DUFF MCKAGAN выступил с SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

27 сен 2018 : 		 SLASH о Лемми: «Без него мир уже не тот»

25 сен 2018 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

24 сен 2018 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

17 сен 2018 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

17 сен 2018 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

13 сен 2018 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS в "Jimmy Kimmel Live!"

13 сен 2018 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS исполнили пять песен из нового альбома

12 сен 2018 : 		 SLASH о коллапсе музыкальной индустрии: «Лейблы всё видели, но ничего не сделали»

6 сен 2018 : 		 SLASH: «Я свободен!»

5 сен 2018 : 		 SLASH: «"Living The Dream" — первый альбом, где мы использовали Pro Tools»

25 авг 2018 : 		 SLASH в "Halloween Horror Nights"

22 авг 2018 : 		 SLASH: «AEROSMITH — одна из немногих настоящих рок-н-ролльных групп»

17 авг 2018 : 		 Новая песня SLASH и MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

7 авг 2018 : 		 SLASH сыграет специальное шоу

27 июл 2018 : 		 Трек-лист нового альбома SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

23 июл 2018 : 		 Новая песня SLASH и MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

19 июн 2018 : 		 Новый альбом SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет осенью

15 июн 2018 : 		 SLASH выплатит бывшей жене более 6,6 миллионов долларов

18 май 2018 : 		 SLASH и NICHOLAS O'TOOLE работают над новой темой

3 май 2018 : 		 MYLES KENNEDY завершил запись вокала для нового альбома SLASH'a
Показать далее
| - |
|||| 13 янв 2019

SLASH, JACOBY SHADDIX, COREY TAYLOR рассказали о музыке, под которую потеряли девственность



*
zoom
*
* *
Slash, Corey Taylor, Jacoby Shaddix из PAPA ROACH и другие музыканты в интервью для Metal Hammer ответили на вопрос о том, какую песню играла, когда они потеряли девственность.

Фронтмен SLIPKNOT Corey Taylor вспоминает: «Это был концертный альбом DEPECHE MODE. Это было как раз сразу после того, как он вышел, и я встречался с девушкой, которой они очень нравились. Мне они тоже нравились, но этот альбом — возможно, это было из-за секса — действительно помог мне справиться с трудной задачей».

Jacoby Shaddix из PAPA ROACH сказал, что слушал "Kick" от INXS, но добавил: «Это был ужасный опыт. Мне было лет 16. Моя мама вошла в тот момент когда мы занимались этим, поэтому девушка спрыгнула с меня... Я даже не успел закончить — моя мама заставила отвести эту проводить до двери. Знает ли она меня сейчас? О да, она знает».

Slas рассказал: «Впервые я чуть не занялся сексом под "Rocks" AEROSMITH. Я ухаживал за девушкой в течение нескольких месяцев и наконец-то попал в её квартиру, пока её мамы не было дома, и она попросила сыграть её. Я играл её снова и снова, пока она не сказала: "Ты мог бы сделать не хуже!" Обычно именно под эту музыку, которая нравилась девушкам, и занимались сексом. Так что это было, вероятно, что-то вроде [FLEETWOOD MAC] "Rumors", которая тогда была очень популярна среди девушек!»

Nikki Sixx из MÖTLEY CRÜE поделился своей историей, поведав следующее: «Это были SEALS & CROFTS ["Summer Breeze"], к сожалению, ха-ха! Я помню эту песню, но не девушку. Я помню печенье её мамы. И вот как это случилось: мы ждали, когда её мама испечёт печенье,, и я был настолько быстрым, что всё сработало идеально».

Duff McKagan из GUNS N 'ROSES вспоминает: «Девушка была старше меня, а я был просто панком. Она, блин, любила песню "Hit Me With Your Rhythm Stick" Ian'а Dury Яна Дьюри — да, я знаю, что название подходящее. На самом деле я не знал, что делать, а она знала, потому что ей было 18, а мне было 14, ха-ха! Я тогда сказал: "Ого, я теперь в другой лиге!" Это было довольно странно».

У вокалиста FOZZY Chris'а Jericho, по его словам, случилась анекдотичная ситуация: «SAIGON KICK! Это была не баллада, а песня под названием "Feel The Same Way". С тех пор я её, наверное, не слушал, но это было мелодия, под которую у меня был первый 12-секундный сексуальный опыт».



SLASH, JACOBY SHADDIX, COREY TAYLOR Recall Albums They Lost Their Virginity To



Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 813

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом