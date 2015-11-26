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Slash

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3 дек 2021 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

8 ноя 2021 : 		 SLASH — о новом альбоме: «Это самая живая наша запись»

4 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

3 ноя 2021 : 		 SLASH: «Пока писали, все подцепили COVID-19»

31 окт 2021 : 		 SLASH о новом сингле

26 окт 2021 : 		 SLASH — о названии нового альбома

22 окт 2021 : 		 Новое видео SLASH

15 окт 2021 : 		 Гитарист SLASH + MAMMOTH WVH попал в аварию

7 окт 2021 : 		 MYLES KENNEDY — о новом альбоме SLASH

6 окт 2021 : 		 Тизер нового альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

4 окт 2021 : 		 SLASH поможет котикам

5 сен 2021 : 		 Вокалист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS — о новом альбоме

28 июл 2021 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на GIBSON RECORDS

4 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о словах SLASH'a для книги

31 май 2021 : 		 SLASH — о прелести AmpliTube

21 май 2021 : 		 SLASH и Честер Беннингтон

21 апр 2021 : 		 DUFF MCKAGAN — о первой встрече со SLASH

19 фев 2021 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают несколько месяцев

22 янв 2021 : 		 SLASH: «У меня много хорошего материала!»

24 дек 2020 : 		 SLASH надеется, что в 2021 выйдет что-то новое от GUNS N' ROSES и CONSPIRATORS

12 ноя 2020 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают над новым альбомом

6 ноя 2020 : 		 SLASH почтил память Роберта Эванса

21 окт 2020 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выпустят новый альбом в 2021

13 окт 2020 : 		 SLASH почтил память Роберта Эванса

18 авг 2020 : 		 LZZY HALE, SLASH, GILBY CLARKE и MATT SORUM исполняют THE BEATLES и AC/DC

22 июл 2020 : 		 SLASH написал вступительные слова для книги DAVE'a MUSTAINE'a
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Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS



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"Fill My World", новая песня группы SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома 4, выход которого запланирован на 11 февраля на Gibson Records:

01 - The River Is Rising
02 - Whatever Gets You By
03 - C’est La Vie
04 - The Path Less Followed
05 - Actions Speak Louder Than Words
06 - Spirit Love
07 - Fill My World
08 - April Fool
09 - Call off the Dogs
10 - Fall Back to Earth

SLASH FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS Share New Song 'Fill My World'








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