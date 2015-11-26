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SLASH : «Только с Axl'ом я понял, как встречаются музыка и вокал»



SLASH в рамках интервью Revolver рассказал о первом сотрудничестве с Axl'ом Rose'ом:



«Я некоторое время работал с разными певцами, от случая к случаю, а потом, когда я встретил Axl'а и мы начали джемовать вместе, он был единственным исполнителем, который привнёс в песню эмоциональное содержание, которое затронуло меня на эмоциональном уровне, на энергетическом уровне. Песня вдруг вышла на совершенно новый уровень, и я это ощутил. И тогда я понял, как на самом деле встречаются музыка и вокал. Потому что до этого все, с кем я работал, были отстойными, и мне это не нравилось, и я предпочитал играть только инструментальные композиции. Но именно тогда я впервые по-настоящему ощутил то пронзительное чувство, которое возникает, когда всё соединяется на уровне лирики, вокала и музыки».







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