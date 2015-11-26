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Slash

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21 май 2021 : 		 SLASH и Честер Беннингтон

21 апр 2021 : 		 DUFF MCKAGAN — о первой встрече со SLASH

19 фев 2021 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают несколько месяцев

22 янв 2021 : 		 SLASH: «У меня много хорошего материала!»

24 дек 2020 : 		 SLASH надеется, что в 2021 выйдет что-то новое от GUNS N' ROSES и CONSPIRATORS

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6 ноя 2020 : 		 SLASH почтил память Роберта Эванса

21 окт 2020 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выпустят новый альбом в 2021

13 окт 2020 : 		 SLASH почтил память Роберта Эванса
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SLASH: «Только с Axl'ом я понял, как встречаются музыка и вокал»



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SLASH в рамках интервью Revolver рассказал о первом сотрудничестве с Axl'ом Rose'ом:

«Я некоторое время работал с разными певцами, от случая к случаю, а потом, когда я встретил Axl'а и мы начали джемовать вместе, он был единственным исполнителем, который привнёс в песню эмоциональное содержание, которое затронуло меня на эмоциональном уровне, на энергетическом уровне. Песня вдруг вышла на совершенно новый уровень, и я это ощутил. И тогда я понял, как на самом деле встречаются музыка и вокал. Потому что до этого все, с кем я работал, были отстойными, и мне это не нравилось, и я предпочитал играть только инструментальные композиции. Но именно тогда я впервые по-настоящему ощутил то пронзительное чувство, которое возникает, когда всё соединяется на уровне лирики, вокала и музыки».

SLASH Recalls Jamming With AXL ROSE For First Time:





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