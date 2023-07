сегодня



SLASH записался с DEMI LOVATO



"Sorry Not Sorry (Rock Version)" feat. Slash, новая песня DEMI LOVATO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Revamped", выход которого запланирован на 15 сентября. В пластинку войдут хиты LOVATO, перезаписанные в рок-ключе.



Demi: «Slash — культовый артист, поклонницей которого я являюсь уже много лет, и для меня большая честь, что такая легенда, как он, участвует в работе над рок-версией "Sorry Not Sorry". В "Revamped" я хотела отдать дань уважения песням, которые вызвали наибольший отклик у поклонников и сыграли большую роль в моей карьере, вдохнув в них новую яркую жизнь. Создание этого проекта было невероятно увлекательным и позволило мне по-новому выразить свою страсть к рок-музыке, и благодаря этому я чувствую себя намного ближе к своей прошлой музыке. Не могу дождаться, когда все смогут услышать остальное!»











+0 -0



просмотров: 261