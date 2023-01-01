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*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
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Slash

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14 июл 2023 : 		 SLASH записался с DEMI LOVATO

14 мар 2023 : 		 SLASH будет снимать хорроры

22 дек 2022 : 		 Рассказ о новой книге о SLASH

5 дек 2022 : 		 Сколько гитар SLASH берёт с собой в тур?

8 сен 2022 : 		 MYLES KENNEDY не знает, продолжит ли SLASH выпускать сольные пластинки

29 авг 2022 : 		 Новая книга SLASH'a выйдет осенью

19 май 2022 : 		 Японская версия альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет с DVD

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5 май 2022 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

5 апр 2022 : 		 SLASH: «Я всегда нервничаю перед шоу»

26 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на SiriusXM

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14 мар 2022 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

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2 мар 2022 : 		 SLASH: «Сложно было привыкнуть к цифровому звуку»

25 фев 2022 : 		 SLASH — о своём образе

22 фев 2022 : 		 SLASH: «Когда я услышал "Rocks" AEROSMITH, для меня всё изменилось»

19 фев 2022 : 		 SLASH — о сотрудничестве с GIBSON RECORDS

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Я фанат туров»

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Мы приобрели новые знания при записи нового альбома»

14 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS представили новый альбом

14 фев 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES рассказал о том, что заставило его бросить курить

13 фев 2022 : 		 Кавер-версия Элтона Джона от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

13 фев 2022 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к SLASH

10 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур

10 фев 2022 : 		 SLASH дал совет молодым музыкантам
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SLASH записался с DEMI LOVATO



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"Sorry Not Sorry (Rock Version)" feat. Slash, новая песня DEMI LOVATO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Revamped", выход которого запланирован на 15 сентября. В пластинку войдут хиты LOVATO, перезаписанные в рок-ключе.

Demi: «Slash — культовый артист, поклонницей которого я являюсь уже много лет, и для меня большая честь, что такая легенда, как он, участвует в работе над рок-версией "Sorry Not Sorry". В "Revamped" я хотела отдать дань уважения песням, которые вызвали наибольший отклик у поклонников и сыграли большую роль в моей карьере, вдохнув в них новую яркую жизнь. Создание этого проекта было невероятно увлекательным и позволило мне по-новому выразить свою страсть к рок-музыке, и благодаря этому я чувствую себя намного ближе к своей прошлой музыке. Не могу дождаться, когда все смогут услышать остальное!»






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