сегодня



Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS



"Call Of The Wild", новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Living The Dream, выпущенного в прошлом сентябре на Snakepit Records в партнёрстве с Roadrunner Records.















+0 -0









просмотров: 194