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Slash

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17 сен 2018 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

17 сен 2018 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

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Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS



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"Call Of The Wild", новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Living The Dream, выпущенного в прошлом сентябре на Snakepit Records в партнёрстве с Roadrunner Records.



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS Release Music Video For 'Call Of The Wild'




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