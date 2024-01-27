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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Slash

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27 янв 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур

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5 май 2022 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

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26 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на SiriusXM

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14 мар 2022 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

2 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS на SiriusXM

2 мар 2022 : 		 SLASH: «Сложно было привыкнуть к цифровому звуку»

25 фев 2022 : 		 SLASH — о своём образе

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|||| 27 янв 2024

SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур



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Выступлением 23 января в Мексике, SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли "The River Is Rising - Rest Of The World Tour '24":

01. The River Is Rising
02. Driving Rain
03. Halo
04. Apocalyptic Love
05. Back From Cali
06. Whatever Gets You By
07. C'est La Vie
08. Actions Speak Louder Than Words
09. Always On The Run (Lenny Kravitz cover) (Todd Kerns on vocals)
10. Bent To Fly
11. Sugar Cane
12. Spirit Love
13. Speed Parade
14. We Will Roam
15. Don't Damn Me (GUNS N’ ROSES cover) (live debut; Todd Kerns on vocals)
16. Fill My World
17. Wicked Stone
18. April Fool
19. Starlight
20. Doctor Alibi (Todd Kerns on vocals)
21. You're A Lie
22. World On Fire

Encore:

23. Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time) (Elton John cover)
24. Anastasia






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27 янв 2024
L
LU---
как же жаль Майлса............вокалист Отличный и ....такая щляпа

просмотров: 259

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