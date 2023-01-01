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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 59
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 36
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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Slash

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27 окт 2023 : 		 SLASH представил трейлер к комиксам

27 июл 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «SLASH не смог бы сыграть у Рианны, а мне это по плечу!» А потом сдал назад

22 июл 2023 : 		 SLASH работает над новым сольником

14 июл 2023 : 		 SLASH записался с DEMI LOVATO

14 мар 2023 : 		 SLASH будет снимать хорроры

22 дек 2022 : 		 Рассказ о новой книге о SLASH

5 дек 2022 : 		 Сколько гитар SLASH берёт с собой в тур?

8 сен 2022 : 		 MYLES KENNEDY не знает, продолжит ли SLASH выпускать сольные пластинки

29 авг 2022 : 		 Новая книга SLASH'a выйдет осенью

19 май 2022 : 		 Японская версия альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет с DVD

6 май 2022 : 		 Концертный релиз SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет летом

5 май 2022 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

5 апр 2022 : 		 SLASH: «Я всегда нервничаю перед шоу»

26 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на SiriusXM

22 мар 2022 : 		 Новая фигурка SLASH

14 мар 2022 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

2 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS на SiriusXM

2 мар 2022 : 		 SLASH: «Сложно было привыкнуть к цифровому звуку»

25 фев 2022 : 		 SLASH — о своём образе

22 фев 2022 : 		 SLASH: «Когда я услышал "Rocks" AEROSMITH, для меня всё изменилось»

19 фев 2022 : 		 SLASH — о сотрудничестве с GIBSON RECORDS

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Я фанат туров»

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Мы приобрели новые знания при записи нового альбома»

14 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS представили новый альбом

14 фев 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES рассказал о том, что заставило его бросить курить

13 фев 2022 : 		 Кавер-версия Элтона Джона от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS
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|||| сегодня

SLASH представил трейлер к комиксам



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SLASH вместе с Vault Comics представляют комиксы, основанные на культовом фильме 1983 года "Deathstalker"








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