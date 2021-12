сегодня



SLASH : «В новом сингле Myles поёт от имени своего пса»



Slash и Myles Kennedy, участники SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS, рассказали о новом сингле "Fill My World".



Slash: «В музыкальном плане я придумал её в своей студии. Это был только начальный рифф, а затем в моей голове начали появляться основные аккорды. Я не был уверен, буду ли я продолжать работу над ней, но я должен был записать её и сделать демо. Я подумал: "Не знаю, что подумают ребята... Потому что в ней есть определённая сентиментальность. Но я послал её Myles'у, и он вернулся с такими проникновенными текстами. Я подумал, что это о потере, которую мы все переживаем в этот мрачный период, а потом он сказал мне, что это о его собаке [смеётся]. Я сказал: "Ну, знаете, у всех есть кто-то, кого они любят, кто пострадал от этого, так что..."»



Kennedy добавляет: «Итак, у меня есть маленький ши-тцу по кличке Моцарт. Он пытается вести себя как крутой, но на самом деле это не так. И однажды мы не могли попасть домой, наш рейс задержали, а над нашим домом бушевала сильная гроза. У нас есть одна из таких маленьких камер, чтобы присматривать за собакой, когда нас нет дома, и мы увидели, как он просто сходит с ума. Это было душераздирающее зрелище. Это испугало маленького мальчика. Поэтому повествование в этой песне навеяно тем, о чём, как я предполагаю, он мог думать, когда всё это происходило. И его мольба к нам вернуться домой. Когда вы слушаете её, она может быть применима к отношениям между людьми. Но мне показалось интересным, по крайней мере, для меня, спеть её с точки зрения Моцарта. И если быть честным, когда я пел песню в студии, в какой-то момент вы можете услышать, как мой голос немного срывается. Это меня задело. Так что это точно песня от всей души. И я достаточно мужественен, чтобы признать это».

























