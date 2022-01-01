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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 25
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
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Slash

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5 апр 2022 : 		 SLASH: «Я всегда нервничаю перед шоу»

26 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на SiriusXM

22 мар 2022 : 		 Новая фигурка SLASH

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2 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS на SiriusXM

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19 фев 2022 : 		 SLASH — о сотрудничестве с GIBSON RECORDS

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15 фев 2022 : 		 SLASH: «Мы приобрели новые знания при записи нового альбома»

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14 фев 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES рассказал о том, что заставило его бросить курить

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13 фев 2022 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к SLASH

10 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур

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14 янв 2022 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

28 дек 2021 : 		 SLASH: «Только с Axl'ом я понял, как встречаются музыка и вокал»

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SLASH: «Я всегда нервничаю перед шоу»



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SLASH в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, когда он последний раз нервничал перед выходом на сцену:

«Вчера. Я всегда нервничаю перед выходом. Это сочетание предвкушения и волнения перед выступлением (смеётся). Но ощущение нервозности практически уходит в течение первой пары песен».

SLASH -




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