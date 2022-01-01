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SLASH: «Я всегда нервничаю перед шоу»



SLASH в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, когда он последний раз нервничал перед выходом на сцену:



«Вчера. Я всегда нервничаю перед выходом. Это сочетание предвкушения и волнения перед выступлением (смеётся). Но ощущение нервозности практически уходит в течение первой пары песен».







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