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SLASH и Честер Беннингтон



Минутный фрагмент нереализованного трека SLASH'a и вокалиста LINKIN PARK Честера Беннингтона, доступен для прослушивания ниже. Композиция "Crazy" планировалась для дебютного сольного альбома, однако в итоге была записана как "Captain Alibi" вместе с Лемми из MOTÖRHEAD.







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