3 янв 2019



SLASH сказал, что рок-н-ролл стал «унылым и скучным», но, «похоже, открывает новую главу»



В новом интервью для Billboard Radio China Slash поведал о том, что урбан-музыка (которая включает хип-хоп, рэп и R&B), впервые в истории узурпировала место рок-н-ролла, который считался самым популярным жанром в мире.



На вопрос о том, считает ли он, что рок сейчас в «туманном периоде», гитарист GUNS N 'ROSES сказал:



«Мне часто задают этот вопрос. И я не могу получить ответы.



Когда VELVET REVOLVER только появились, определённо началось движение, стартовавшее в начале-середине 1990-х годов, которое продлилось до конца того десятилетия и перешло в новое тысячелетие. И когда мы появились, было много новых рок-н-ролльных групп. И они не были «ню-металом» и не были инди-группами, но у них определённо были такие инди-черты, и я думаю, что одной из причин, по которой VELVET REVOLVER были настолько успешными, является то, что в группе был [вокалист] Скотт Вейланд, потому что он всё ещё был пережитком подобных вещей, со [STONE TEMPLE PILOTS], которые пришли из 1990-х, и всё такое. Во всяком случае, всё это было круто. А потом, когда мы пошли дальше, казалось, что рок вроде как... Потом появился коммерческий подход к рок-н-роллу, который индустрия навязывает группам или заставляет людей думать, что группы идут на это, чтобы преуспеть, и всё просто превращается в эту общую мешанину, которой удаётся попасть на радио, но она по-настоящему никого не заводит, и это просто уныло и скучно, и люди начинают искать музыку в другом месте. И я думаю, что именно это и случилось с индустрией в том, что касается рок-н-ролла, после 2006 года, и происходило вплоть до недавнего времени. Но, похоже, сейчас начинается новая глава. Так что мне действительно интересно, что же произойдёт в ближайшие несколько лет, потому что сейчас есть много действительно жаждущих молодых рок-групп, о которых я знаю. И, очевидно, GRETA VAN FLEET поразительно хорошо справились с этим и заставили всех взбодриться и сказать: «О, вау!» Сейчас есть люди, которые ищут молодые рок-н-ролльные группы для контракта. Так что это интересно. Если вы следите за тем, как всё развивается в режиме реального времени, это действительно очень скучно, а дерьма так много, что кажется, что это навсегда. Но если ты не обращаешь внимания, а потом вдруг оборачиваешься и говоришь: «Боже мой! Что-то только что изменилось. И это просто постоянное состояние приливов и отливов в этом бизнесе».











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