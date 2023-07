сегодня



Гитарист EXTREME: «SLASH не смог бы сыграть у Рианны, а мне это по плечу!» А потом сдал назад



Nuno Bettencourt, более десяти лет выступающий с суперзвездой поп-музыки Рианной, прояснил свои недавние комментарии, в которых он, похоже, охарактеризовал одного из своих коллег, гитариста GUNS N' ROSES Slash'a.



В недавнем интервью Planet Rock гитарист EXTREME выразил мнение, что многие гитаристы, на которых он равняется, включая Slash'а, не смогли бы справиться с музыкальным разнообразием концерта Рианны.



«Когда кто-то вроде Рианны обращается к тебе с предложением выступить, все думают: "О, это мило. Это поп-артист, как два пальца". Позвольте мне сказать вам кое-что, что мне приходилось делать вечер за вечером... Примерять на себя роль исполнителя регги [для одной песни] с чувством регги, переходить к R&B, затем к панк-року и поп-року, которые она делала, а затем к клаб-трекам. Всё это разные вещи, самые разные ощущения.



Мне жаль, но большинство гитаристов, которыми я восхищаюсь, не смогли бы при жизни отыграть такой концерт. Я говорю это в самом комплиментарном смысле.



Конечно, Slash — один из величайших рок-гитаристов всех времён, но я гарантирую — и он первый вам это подтвердит, — что если он выйдет на сцену и ему придётся играть чистое вступление к "Rude Boy" Рианны, у него ничего не выйдет.



Я считаю, что если бы я не был настолько разнообразен в музыкальном плане и не принимал всё то, на чём я вырос, то ни за что не оказался бы в таких залах. А также благодаря открытости, музыкальной открытости в смысле "готов на всё"».



Через несколько дней после того, как комментарии Nuno появились в музыкальных СМИ, Richard Fortus опубликовал в соцсетях заголовок из статьи и добавил от себя:



«Я вынужден со всем уважением не согласиться. Безусловно, @nunobettencourtofficial — один из великих. Однако @slash мало что не сможет сделать на гитаре (если захочет). До Nuno я гастролировал с Рианной и провёл много времени, играя со Slash'ем. Подобный концерт не будет для него проблемой».



22 июля Nuno в своём аккаунте решил сдать назад и ответил Fortus'y, который играл с Рианной в её туре "Good Girl Gone Bad Tour" в 2008 и 2009 годах:



«Ну что ж... Я знал, что в конце концов так и будет.



Нельзя быть благословенным, попасть на обложки многочисленных гитарных журналов в шокирующие 56 лет, получить столько внимания к своей игре и новому альбому как рок-гитарист без того, чтобы другой гитарист не устроил какую-нибудь подлянку.



Я отвечаю на это не потому, что мне есть дело до того, что этот гитарист думает обо мне, а потому, что мне бы не хотелось думать, что мои несколько слов оскорбили моего героя @slash, и, возможно, испортили мои отношения с ним.



@4tus я "соответственно" никогда не слышал, чтобы вы играли хоть одну ноту, за мои 56 лет жизни, и знаю ваше имя только из лагеря Рианны и как сменщика в GUNS.



Я уверен, что Вы достойный музыкант, но неужели Вам действительно нужно было перепостить заголовок, который выставил меня в дурном свете, как будто я плохо отзываюсь о своём коллеге, Slash'е.



Как будто я мог подумать, что Slash не способен сыграть любую песню Рианны во сне.



Давайте проясним кое-что. Для меня Slash — один из величайших рок-гитаристов моего поколения и всех времён. И ТОЧКА. И @4tus, если бы Вы хоть немного знали меня и мою душу, Вы бы знали, что в этом заявлении я имел в виду не Slash'а или его возможности, а рок-гитаристов, таких как я или Slash, которые переходят от одного жанра к другому и испытывают неловкость при игре в этих жанрах.



Нет, конечно, Slash способен сыграть эти песни, большое спасибо, что указали на это, как будто мы этого и так не знали. Но для меня, как для гитариста, играющего преимущественно РОК, очевидно, что я не так талантлив, как Вы, и для меня оказалось сложной задачей воспроизвести все различные оттенки и гитарные тона таких жанров, как регги, R&B, электронная танцевальная музыка, трэп и поп.



Что касается того, что вы пролили свет на моё нелепое заявление о том, что Slash будет "испытывать трудности", да, это неудачный выбор слова с моей стороны, но я лично надеюсь, что Slash, который является моим сверстником и оказывает на меня влияние, будет достаточно зрелым, чтобы понять, что я в действительности имел в виду как гитарист под этим комментарием.



Упомянув Slash'а в качестве примера культового рокера, я имел в виду, что в целом рок-гитарист не испытает трудностей, а просто будет чувствовать себя не в своей тарелке, исполняя такой материал. ВОТ И ВСЁ, ЧТО Я ИМЕЛ В ВИДУ.



Я не испытываю НИЧЕГО, кроме уважения и восхищения по отношению к @gunsnroses и @slash.



Прошу прощения, если я кого-то ненамеренно обидел».





