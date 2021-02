SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают несколько месяцев

сегодня



В рамках недавнего интервью с вокалистом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS Myles'ом Kennedy тот сказал, что группа уже несколько месяцев работает над новым материалом, занимается демо и все получается очень неплохо, так что стоит скрестить пальцы чтобы все вышло пораньше.







