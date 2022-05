сегодня



Японская версия альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет с DVD



22 июня в Японии состоится релиз нового альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS "4", который будет снабжён бонусным DVD с записью выступления в Studios 60.







