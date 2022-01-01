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*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
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Slash

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19 май 2022 : 		 Японская версия альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет с DVD

6 май 2022 : 		 Концертный релиз SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет летом

5 май 2022 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

5 апр 2022 : 		 SLASH: «Я всегда нервничаю перед шоу»

26 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на SiriusXM

22 мар 2022 : 		 Новая фигурка SLASH

14 мар 2022 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

2 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS на SiriusXM

2 мар 2022 : 		 SLASH: «Сложно было привыкнуть к цифровому звуку»

25 фев 2022 : 		 SLASH — о своём образе

22 фев 2022 : 		 SLASH: «Когда я услышал "Rocks" AEROSMITH, для меня всё изменилось»

19 фев 2022 : 		 SLASH — о сотрудничестве с GIBSON RECORDS

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Я фанат туров»

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Мы приобрели новые знания при записи нового альбома»

14 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS представили новый альбом

14 фев 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES рассказал о том, что заставило его бросить курить

13 фев 2022 : 		 Кавер-версия Элтона Джона от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

13 фев 2022 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к SLASH

10 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур

10 фев 2022 : 		 SLASH дал совет молодым музыкантам

10 фев 2022 : 		 SLASH: «Мне сейчас записывать пластинки даже кайфовее, чем раньше»

7 фев 2022 : 		 SLASH: «Я не читаю автобиографий»

4 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS в "Jimmy Kimmel Live!"

3 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS проведут стрим

14 янв 2022 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

28 дек 2021 : 		 SLASH: «Только с Axl'ом я понял, как встречаются музыка и вокал»
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Японская версия альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет с DVD



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22 июня в Японии состоится релиз нового альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS "4", который будет снабжён бонусным DVD с записью выступления в Studios 60.

SLASH Featuring MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS - Japanese CD Version Of 4 To Include Bonus DVD




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