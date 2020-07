сегодня



SLASH написал вступительные слова для книги DAVE'a MUSTAINE'a



Восьмого сентября состоится релиз "Rust In Peace: The Inside Story Of The Megadeth Masterpiece" (ранее "Building The Perfect Beast"), новой книги Dave'a Mustaine'a, лидера группы MEGADETH. Вступительные слова к книге написал гитарист GUNS N' ROSES SLASH.



«Rust In Peace обозначил позиции группы на карте мирового металла... Этот альбом сделал имя узнаваемым... Я легко понимаю, почему настолько важен юбилей "Rust In Peace" как для MEGADETH, так и для всего тяжёлого металла».





Books has set a September 8 release date for "Rust In Peace: The Inside Story Of The Megadeth Masterpiece" (formerly "Building The Perfect Beast"), a new book by Dave Mustaine, the lead vocalist, guitarist, and primary songwriter of MEGADETH, the original lead guitarist of METALLICA, and the author of The New York Times bestseller "Mustaine: A Heavy Metal Memoir".





