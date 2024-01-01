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*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 91
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Йе в BURZUM 22
*Новая песня JUDAS PRIEST 22
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Slash

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21 янв 2024 : 		 Документальный фильм о SLASH'e

17 дек 2023 : 		 DUFF MCKAGAN: «SLASH самый удивительный гитарист на планете!»

11 дек 2023 : 		 SLASH, MYLES KENNEDY и BILLY GIBBONS приняли участие в "Warren Haynes Presents: Christmas Jam"

4 дек 2023 : 		 SLASH исполнил классику LED ZEPPELIN, BLACK SABBATH

17 ноя 2023 : 		 Демо SLASH'a и вокалиста LINKIN PARK

27 окт 2023 : 		 SLASH представил трейлер к комиксам

27 июл 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «SLASH не смог бы сыграть у Рианны, а мне это по плечу!» А потом сдал назад

22 июл 2023 : 		 SLASH работает над новым сольником

14 июл 2023 : 		 SLASH записался с DEMI LOVATO

14 мар 2023 : 		 SLASH будет снимать хорроры

22 дек 2022 : 		 Рассказ о новой книге о SLASH

5 дек 2022 : 		 Сколько гитар SLASH берёт с собой в тур?

8 сен 2022 : 		 MYLES KENNEDY не знает, продолжит ли SLASH выпускать сольные пластинки

29 авг 2022 : 		 Новая книга SLASH'a выйдет осенью

19 май 2022 : 		 Японская версия альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет с DVD

6 май 2022 : 		 Концертный релиз SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет летом

5 май 2022 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

5 апр 2022 : 		 SLASH: «Я всегда нервничаю перед шоу»

26 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на SiriusXM

22 мар 2022 : 		 Новая фигурка SLASH

14 мар 2022 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

2 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS на SiriusXM

2 мар 2022 : 		 SLASH: «Сложно было привыкнуть к цифровому звуку»

25 фев 2022 : 		 SLASH — о своём образе

22 фев 2022 : 		 SLASH: «Когда я услышал "Rocks" AEROSMITH, для меня всё изменилось»

19 фев 2022 : 		 SLASH — о сотрудничестве с GIBSON RECORDS
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Документальный фильм о SLASH'e



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Gibson Film представили первый релиз — документальный фильм “Slash: The Making Of 4,” в котором рассказывается о создании альбома 4 и живое исполнение песен с этого альбома, включая “Whatever Gets You By,” “Actions Speak Louder Than Words,” “The River is Rising”.

Step Into The Studio With SLASH - Gibson Films Launches Debut Release




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