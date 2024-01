сегодня



Документальный фильм о SLASH'e



Gibson Film представили первый релиз — документальный фильм “Slash: The Making Of 4,” в котором рассказывается о создании альбома 4 и живое исполнение песен с этого альбома, включая “Whatever Gets You By,” “Actions Speak Louder Than Words,” “The River is Rising”.







