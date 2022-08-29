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*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 22
*MEGADETH открыли тур 21
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Slash

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29 авг 2022 : 		 Новая книга SLASH'a выйдет осенью

19 май 2022 : 		 Японская версия альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет с DVD

6 май 2022 : 		 Концертный релиз SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет летом

5 май 2022 : 		 Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

5 апр 2022 : 		 SLASH: «Я всегда нервничаю перед шоу»

26 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на SiriusXM

22 мар 2022 : 		 Новая фигурка SLASH

14 мар 2022 : 		 Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

2 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS на SiriusXM

2 мар 2022 : 		 SLASH: «Сложно было привыкнуть к цифровому звуку»

25 фев 2022 : 		 SLASH — о своём образе

22 фев 2022 : 		 SLASH: «Когда я услышал "Rocks" AEROSMITH, для меня всё изменилось»

19 фев 2022 : 		 SLASH — о сотрудничестве с GIBSON RECORDS

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Я фанат туров»

15 фев 2022 : 		 SLASH: «Мы приобрели новые знания при записи нового альбома»

14 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS представили новый альбом

14 фев 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES рассказал о том, что заставило его бросить курить

13 фев 2022 : 		 Кавер-версия Элтона Джона от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

13 фев 2022 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к SLASH

10 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур

10 фев 2022 : 		 SLASH дал совет молодым музыкантам

10 фев 2022 : 		 SLASH: «Мне сейчас записывать пластинки даже кайфовее, чем раньше»

7 фев 2022 : 		 SLASH: «Я не читаю автобиографий»

4 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS в "Jimmy Kimmel Live!"

3 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS проведут стрим

14 янв 2022 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
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Новая книга SLASH'a выйдет осенью



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Gibson Brands объявили о запуске Gibson Publishing и первым релизом станет книга "The Collection: Slash", в которой во всех подробностях музыкант рассказывает об инструментах, на которых были написаны хиты. покорившие миллионы поклонников. Книга будет доступна в двух вариантах: Custom и Deluxe.

«Было очень приятно сотрудничать с Gibson, чтобы создать платформу, на которой я смогу рассказать о своей любимой вещи — гитарах. Эта книга — прекрасная возможность рассказать обо всех замечательных гитарах, которые я собирал на протяжении многих лет».




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29 авг 2022
T
Termofucker
Автобиография у Слэша прекрасна.

просмотров: 345

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