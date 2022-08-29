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Новая книга SLASH'a выйдет осенью



Gibson Brands объявили о запуске Gibson Publishing и первым релизом станет книга "The Collection: Slash", в которой во всех подробностях музыкант рассказывает об инструментах, на которых были написаны хиты. покорившие миллионы поклонников. Книга будет доступна в двух вариантах: Custom и Deluxe.



«Было очень приятно сотрудничать с Gibson, чтобы создать платформу, на которой я смогу рассказать о своей любимой вещи — гитарах. Эта книга — прекрасная возможность рассказать обо всех замечательных гитарах, которые я собирал на протяжении многих лет».







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