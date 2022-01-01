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Slash

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SLASH — о своём образе



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SLASH в рамках программы "Conan O'Brien Needs A Friend" рассказал о ставшим фирменным образе:

«Я украл его из места под названием Retail Slut на Мелроуз [в Лос-Анджелесе]. Я помню это, потому что там было два магазина — Leathers And Treasures и Retail Slut по соседству. И Taime Downe, вокалист группы FASTER PUSSYCAT, раньше работал в Retail Slut, так что я запомнил его название. И я пошёл туда. У меня не было денег. Я всегда ходил в какой-то шляпе. Она дополняла любой образ. Я зашёл туда и увидел её, она со мной заговорила! И я решил: "Какого хрена, я просто уйду с ней". Так я и сделал. А потом я пошёл в соседний магазин Leathers And Treasures и украл пояс Concho, а потом вернулся в квартиру, в которой мы с Axl'ом [Rose, вокалист GUNS N' ROSES] жили в то время. В тот вечер у нас было выступление в Whisky [A Go Go], и я взял ремень Concho, разрезал его, надел на шляпу и носил её в тот вечер.

Она превратилась в вещь, которую я по-настоящему отождествлял с собой; я носил её всё время. Это был способ спрятаться, если ты был под кайфом. Я не планировал, что это надолго... Это было что-то, за чем можно было спрятаться на длительное время. Просто надеваешь шляпу, и никто не знает, кто я такой, что я делаю и что задумал. Я могу видеть вас, но вы не можете видеть меня. И во время шоу это было здорово, потому что я и по сей день не могу смотреть на зрителей — прямо в зал. И поэтому, когда на голове шляпа, ты натягиваешь её и можешь делать своё дело и не чувствовать себя запуганным толпой».

SLASH Never Intended To Make His Top Hat Part Of His Signature Look





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