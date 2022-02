сегодня



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS представили новый альбом



11 февраля по случаю выхода нового альбома, SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS провели стрим Live At Studios 60, в рамках которого целиком отыграли материал этого альбома — видео доступно ниже.







