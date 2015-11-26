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Slash

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14 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS представили новый альбом

14 фев 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES рассказал о том, что заставило его бросить курить

13 фев 2022 : 		 Кавер-версия Элтона Джона от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

13 фев 2022 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к SLASH

10 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур

10 фев 2022 : 		 SLASH дал совет молодым музыкантам

10 фев 2022 : 		 SLASH: «Мне сейчас записывать пластинки даже кайфовее, чем раньше»

7 фев 2022 : 		 SLASH: «Я не читаю автобиографий»

4 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS в "Jimmy Kimmel Live!"

3 фев 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS проведут стрим

14 янв 2022 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

28 дек 2021 : 		 SLASH: «Только с Axl'ом я понял, как встречаются музыка и вокал»

11 дек 2021 : 		 SLASH: «В новом сингле Myles поёт от имени своего пса»

3 дек 2021 : 		 Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

8 ноя 2021 : 		 SLASH — о новом альбоме: «Это самая живая наша запись»

4 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

3 ноя 2021 : 		 SLASH: «Пока писали, все подцепили COVID-19»

31 окт 2021 : 		 SLASH о новом сингле

26 окт 2021 : 		 SLASH — о названии нового альбома

22 окт 2021 : 		 Новое видео SLASH

15 окт 2021 : 		 Гитарист SLASH + MAMMOTH WVH попал в аварию

7 окт 2021 : 		 MYLES KENNEDY — о новом альбоме SLASH

6 окт 2021 : 		 Тизер нового альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

4 окт 2021 : 		 SLASH поможет котикам

5 сен 2021 : 		 Вокалист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS — о новом альбоме

28 июл 2021 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на GIBSON RECORDS
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SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS представили новый альбом



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11 февраля по случаю выхода нового альбома, SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS провели стрим Live At Studios 60, в рамках которого целиком отыграли материал этого альбома — видео доступно ниже.

SLASH Featuring MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS Perform New Album In Its Entirety; Live At Studios 60 Stream Available



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