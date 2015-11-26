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Slash

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SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур



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Выступлением восьмого февраля в Roseland Theater, Portland, Oregon, SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур в поддержку нового альбома "4":

01. Driving Rain

02. Shots Fired

03. My Antidote

04. Serve You Right

05. The River Is Rising

06. Bad Rain

07. Back From Cali

08. Withered Delilah

09. Always On The Run (Lenny Kravitz cover)

10. No More Heroes

11. Whatever Gets You By

12. Speed Parade (SLASH'S SNAKEPIT Cover)

13. Fill My World

14. The One You Loved Is Gone

15. Call Off The Dogs

16. Doctor Alibi

17. Rocket Man (Elton John Cover)

18. Nothing To Say

19. You're A Lie

20. World On Fire

Encore

21. Anastasia

SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS Kick Off U.S. Tour In Portland (Video)























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