сегодня



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур



Выступлением восьмого февраля в Roseland Theater, Portland, Oregon, SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур в поддержку нового альбома "4":



01. Driving Rain



02. Shots Fired



03. My Antidote



04. Serve You Right



05. The River Is Rising



06. Bad Rain



07. Back From Cali



08. Withered Delilah



09. Always On The Run (Lenny Kravitz cover)



10. No More Heroes



11. Whatever Gets You By



12. Speed Parade (SLASH'S SNAKEPIT Cover)



13. Fill My World



14. The One You Loved Is Gone



15. Call Off The Dogs



16. Doctor Alibi



17. Rocket Man (Elton John Cover)



18. Nothing To Say



19. You're A Lie



20. World On Fire



Encore



21. Anastasia

















































+0 -0



просмотров: 115