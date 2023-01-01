17 ноя 2023



Демо SLASH'a и вокалиста LINKIN PARK



Полное демо записи SLASH'a и вокалиста LINKIN PARK Честера Беннингтона, "Crazy", доступно для прослушивания ниже. Этот трек позднее вошел в первую сольную работу музыканта, но уже под названием "Captain Alibi", с гостевым участием Лемми.







+1 -1



просмотров: 611

