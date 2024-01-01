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LOU GRAMM эмоционально отреагировал на номинацию FOREIGNER



LOU GRAMM в недавнем интервью ответил, какой у него была реакция на известие о том, что FOREIGNER будут введены в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Время уже пришло. Прошло 20 лет, по крайней мере 20 лет, после того, как наши ровесники из того же диапазона лет, что и мы, начали свою группу, и другие люди начали свои группы, и они уже были в Зале Славы 10 лет. И мы задавались вопросом: «Что с нами не так?». И мы думали: «Сколько хитов? Сколько альбомов продано? И мы просто не могли понять, что происходит.



Да, я был очень взволнован, когда нас номинировали. А потом начали поступать голоса из верхнего эшелона Зала славы. Затем члены Зала славы тоже имеют определенное влияние. Да и широкая публика тоже имеет значение. И насколько я понимаю, что по большей степени мы начинали где-то за Ozzy [Osbourne] и Peter Frampton, а потом мы обошли Peter Frampton и оказались за Ozzy. А потом Ozzy вытеснил Dave Matthews. И в итоге мы пришли вторыми из 13. Я полагаю, что они отобрали семь лучших для введения в Зал Славы».







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