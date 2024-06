сегодня



Совместный релиз FOREIGNER и STYX



FOREIGNER и STYX объявили о выпуске к грядущим совместным гастролям сплита "Renegades & Juke Box Heroes" , который будет доступен на виниле (на сайтах групп) тиражом в 1000 копий и пронумерованном CD (на Amazon) тиражом в 5000 копий начиная с 12 июля:



Сторона "Juke Box Heroes":



01. Feels Like The First Time

02. Cold As Ice

03. I Want To Know What Love Is

04. Juke Box Hero



Сторона "Renegades":



01. Blue Collar Man (Long Nights)

02. Come Sail Away

03. Too Much Time On My Hands

04. Renegade







