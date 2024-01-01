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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Foreigner

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17 июн 2024 : 		 Совместный релиз FOREIGNER и STYX

22 апр 2024 : 		 Лидер FOREIGNER о ЗСРнР

10 апр 2024 : 		 FOREIGNER записали новый концертный альбом

4 апр 2024 : 		 JEFF PILSON: «Меня не парит, что я не попаду в ЗСРнР с FOREIGNER»

17 мар 2024 : 		 FOREIGNER в акустике

14 мар 2024 : 		 Басист FOREIGNER считает, что некоторые рэперы заслуживают места в Зале славы рок-н-ролла

1 мар 2024 : 		 Басист FOREIGNER считает, что Mick Jones лично сочинил "I Want To Know What Love Is"

22 фев 2024 : 		 У гитариста FOREIGNER болезнь Паркинсона

21 фев 2024 : 		 Басист FOREIGNER: «Авторские отчисления за потоковое воспроизведение просто смехотворны»

17 фев 2024 : 		 LOU GRAMM о включении FOREIGNER в ЗСРнР

13 фев 2024 : 		 Музыканты FOREIGNER о ЗСРнР

27 янв 2024 : 		 Новый релиз FOREIGNER

24 янв 2024 : 		 FOREIGNER могут сыграть и в 2025

26 дек 2023 : 		 JEFF PILSON о подкладках: «Проблема в том, что люди больше не возражают против этого»

11 дек 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мы изначально говорили о двух годах»

13 ноя 2023 : 		 Басист FOREIGNER: «Тур проходит отлично!»

23 окт 2023 : 		 «Скорее ад замёрзнет, чем FOREIGNER попадут в Зал славы рок-н-ролла»: LOU GRAMM о том, почему группа ещё не там

15 сен 2023 : 		 FOREIGNER собрали более 18 миллионов

12 сен 2023 : 		 FOREIGNER выступили с бывшими

2 сен 2023 : 		 Закончат ли FOREIGNER в Лас-Вегасе?

24 авг 2023 : 		 LOU GRAMM об отсутствии FOREIGNER в Зале славы рок-н-ролла: «Это вендетта»

24 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Если подменять контент, то от артистов ничего не останется»

17 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER о тех, кто никак не может уйти со сцены

8 авг 2023 : 		 Планы басиста FOREIGNER

7 авг 2023 : 		 Почему FOREIGNER должны быть в ЗСРнР

6 авг 2023 : 		 Басист FOREIGNER продолжит играть сидя
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Совместный релиз FOREIGNER и STYX



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FOREIGNER и STYX объявили о выпуске к грядущим совместным гастролям сплита "Renegades & Juke Box Heroes" , который будет доступен на виниле (на сайтах групп) тиражом в 1000 копий и пронумерованном CD (на Amazon) тиражом в 5000 копий начиная с 12 июля:

Сторона "Juke Box Heroes":

01. Feels Like The First Time
02. Cold As Ice
03. I Want To Know What Love Is
04. Juke Box Hero

Сторона "Renegades":

01. Blue Collar Man (Long Nights)
02. Come Sail Away
03. Too Much Time On My Hands
04. Renegade




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