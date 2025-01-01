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LOU GRAMM присоединился на сцене к FOREIGNER



LOU GRAMM присоединился на сцене к FOREIGNER в рамках выступления 15 мая в BayCare Sound, Clearwater, Florida и исполнил "I Want To Know What Love Is" и "Hot Blooded".







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