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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*MASTODON расстались с гитаристом 38
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
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Foreigner

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11 мар 2025 : 		 FOREIGNER выступили в KLOS Helpful Honda Rock Room

5 мар 2025 : 		 FOREIGNER в акустике

1 фев 2025 : 		 FOREIGNER вступили в клуб миллиардеров

24 ноя 2024 : 		 LOU GRAMM не уверен, что выступит с FOREIGNER

14 ноя 2024 : 		 JEFF PILSON не удивится, если прощание FOREIGNER будет продолжаться

28 окт 2024 : 		 LOU GRAMM о церемонии по вводу FOREIGNER в ЗСРнР

24 окт 2024 : 		 FOREIGNER продлевают прощальный тур

22 окт 2024 : 		 FOREIGNER ввели в Зал Славы Рок-н-Ролла

18 окт 2024 : 		 MICK JONES и DENNIS ELLIOTT не придут на церемонию ввода в ЗСРнР FOREIGNER

4 окт 2024 : 		 LOU GRAMM эмоционально отреагировал на номинацию FOREIGNER

21 авг 2024 : 		 Нереализованный трек FOREIGNER

27 июл 2024 : 		 Басист FOREIGNER: «Наш конец размазан»

25 июн 2024 : 		 LOU GRAMM о введении FOREIGNER в ЗСРнР

17 июн 2024 : 		 Совместный релиз FOREIGNER и STYX

22 апр 2024 : 		 Лидер FOREIGNER о ЗСРнР

10 апр 2024 : 		 FOREIGNER записали новый концертный альбом

4 апр 2024 : 		 JEFF PILSON: «Меня не парит, что я не попаду в ЗСРнР с FOREIGNER»

17 мар 2024 : 		 FOREIGNER в акустике

14 мар 2024 : 		 Басист FOREIGNER считает, что некоторые рэперы заслуживают места в Зале славы рок-н-ролла

1 мар 2024 : 		 Басист FOREIGNER считает, что Mick Jones лично сочинил "I Want To Know What Love Is"

22 фев 2024 : 		 У гитариста FOREIGNER болезнь Паркинсона

21 фев 2024 : 		 Басист FOREIGNER: «Авторские отчисления за потоковое воспроизведение просто смехотворны»

17 фев 2024 : 		 LOU GRAMM о включении FOREIGNER в ЗСРнР

13 фев 2024 : 		 Музыканты FOREIGNER о ЗСРнР

27 янв 2024 : 		 Новый релиз FOREIGNER

24 янв 2024 : 		 FOREIGNER могут сыграть и в 2025
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FOREIGNER выступили в KLOS Helpful Honda Rock Room



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Участники FOREIGNER 26 февраля посетили KLOS Helpful Honda Rock Room — видео с этого визита доступно ниже.




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