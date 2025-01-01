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FOREIGNER едут в Канаду с другим вокалистом



Актер Geordie Brown присоединиться к группе FOREIGNER во время канадских гастролей, стартующих 21 октября. Тур станет прелюдией к новому мюзиклу "Jukebox Hero: The Musical", стартующему в 2026 году. Brown уже был задействован в похожих канадских постановках в 2018 и 2019 году.







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