LOU GRAMM о церемонии по вводу FOREIGNER в ЗСРнР



LOU GRAMM в интервью 13WHAM ABC Rochester рассказал о своих впечатлениях о вводе FOREIGNER в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Это было потрясающе. Я давно не был в Зале славы рок-музыки. И это место выглядит потрясающе. Там есть экспозиция FOREIGNER, что очень круто. И мы привезли музыкальный автомат из наших туров 1980-х и 1990-х годов, большой надувной музыкальный автомат, так что он тоже выглядит потрясающе.



Церемония вступления была просто невероятной. И хотя Rick Wills, Al Greenwood и я были там, представляя группу, к сожалению, Mick Jones не смог присутствовать. У него большие проблемы со здоровьем. И Dennis Elliott тоже не смог приехать по каким-то причинам, но мы втроём представляли группу, и это было невероятной честью. Шоу было одним ярким событием за другим, и другие люди, которых вводили в Зал, тоже были особенными. Это был вечер торжества, дополненный несколькими живыми выступлениями. У меня была возможность спеть "I Want To Know What Love Is" с Келли Кларксон. И у неё действительно хороший голос.



Я получил невероятное удовольствие. Она была очень любезна, и во время репетиций мы много смеялись вместе, отрабатывая разные партии. И вечер выступления прошёл очень гладко. У неё действительно невероятный голос, и она просто потрясающий человек».







