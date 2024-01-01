27 июл 2024



Басист FOREIGNER: «Наш конец размазан»



Jeff Pilson в недавней беседе ответил на вопрос, как FOREIGNER готовили себя к трехлетнему прощальному туру:



«Поскольку мы рассматриваем это как «Ну, давайте посмотрим, что произойдет», мы знаем, например, что в следующем году мы дадим несколько концертов, но гораздо меньше. Так что мы просто собираемся и разговариваем: «Ну, как долго мы хотим выступать? Когда мы хотим поехать? Сколько шоу мы хотим сделать?». И таким образом мы сможем постепенно свести все к минимуму в течение следующих нескольких лет. Никакого четкого конца. Это не цель. Пока нет определенной даты завершения. Это не план. Сейчас идет сворачивание. Но, опять же, мы называем это прощальным туром, потому что это последний раз, когда мы действительно будем гастролировать, гастролировать, гастролировать».







+0 -0



просмотров: 103

