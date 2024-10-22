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Foreigner

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FOREIGNER ввели в Зал Славы Рок-н-Ролла



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FOREIGNER стали официальными участниками Зала Славы Рок-н-Ролла. Sammy Hagar, представлявший группу, сказал:

«Мне очень жаль, что сегодня вечером здесь нет Jones'a. Mick, мы любим и скучаем по тебе, поздравляю». Sammy назвал песню FOREIGNER «Jukebox Hero» «одним из величайших рок-вокальных номеров в истории».

В своей речи Gramm сказал: «Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех моих бывших товарищей по группе: Mick Jones, Иэн Макдональд, Al Greenwood, Dennis Elliott, Эд Гальярди и Rick Wills за 30 с лишним лет отличной музыки и безумных путешествий. С самого начала мы с Mick'ом нашли общий язык на первой же сессии написания песен. Многие из наших самых больших хитов были написаны совместными усилиями Джонса и Грамма. Хотя со временем в группе произошли некоторые изменения, я считаю, что первоначальный состав группы отражал суть FOREIGNER. Вспоминая те времена, я убежден, что Иэн Макдональд и Эд Гальярди, ушедшие в лучший мир, были ключевыми фигурами и личностями в раннем успехе FOREIGNER. И наконец, в заключение я хотел бы поблагодарить моего друга и партнера по написанию песен в лице Mick Jones. Наряду с многочисленными триумфами и наградами, мы не всегда были согласны с музыкальными направлениями FOREIGNER, но в целом нам очень повезло, что мы были в FOREIGNER вместе, и наша музыка продолжает выдерживать испытание временем».

Wills: «Я люблю этих ребят и люблю тех, кто делает то, что делали мы, - и они продолжают делать это сегодня, 47 лет спустя. Это потрясающе. Так что я хочу поблагодарить вас всех и поблагодарить Зал славы рок-н-ролла за то, что дали нам эту возможность наконец-то стать членами Зала славы рок-н-ролла. Спасибо!»

Greenwood: «Вау, и особая благодарность основателю, провидцу и творческой силе FOREIGNER Mick Jones. Мы бы хотели, чтобы ты был сегодня с нами. И всем нашим фанатам, которые были с нами на протяжении 47 лет, объединив несколько поколений: Мы любим вас всех и благодарим вас».

Demi Lovato, Slash, Chad Smith и нынешний состав FOREIGNER исполнили "Feels Like The First Time", Sammy Hagar исполнил "Hot Blooded". Kelly Clarkson и Lou Gramm дуэтом исполнили "I Want To Know What Love Is".










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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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22 окт 2024
R
Rutger
Рад за Юрия Антонова (на фото второй слева в белых штанах), он безусловно заслуживает быть в ЗСРНР
22 окт 2024
gravitgroove
У Доккена там столько проблем, а его бывшего бассиста в зал вводят!
22 окт 2024
Klawd Air
Давно пора. Группа-то отличная, а Лу Грэмм один из крутейших певцов.
Like!1
22 окт 2024
Gustaff
Группа прекрасная. А так, насрать
22 окт 2024
B
Blazy
Всё что я знаю из детства о группе Форинер - это песня "Зубы на полку" на пластинке "Место встречи" где-то 1988 года )) Взрослым пытался слушать - на зашло, может не с того альбома начал

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