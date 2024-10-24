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FOREIGNER продлевают прощальный тур



FOREIGNER решили продлить свой прощальный тур и включить в него торжества по случаю введения группы в Зал славы рок-н-ролла. Оригинальные участники группы присоединятся к ним на некоторых концертах, начиная с трехнедельного осеннего резидентства FOREIGNER в Venetian, Лас-Вегас. Rick Wills и Al Greenwood, которые являются частыми гостями FOREIGNER, будут играть с группой, которую они помогли создать, в течение всего резидентства. В настоящее время обсуждается возможность привлечения к выступлению Lou Gramm, поскольку FOREIGNER приближается к своему 50-летнему юбилею в 2026 году.







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