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*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 31
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Foreigner

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24 окт 2024 : 		 FOREIGNER продлевают прощальный тур

22 окт 2024 : 		 FOREIGNER ввели в Зал Славы Рок-н-Ролла

18 окт 2024 : 		 MICK JONES и DENNIS ELLIOTT не придут на церемонию ввода в ЗСРнР FOREIGNER

4 окт 2024 : 		 LOU GRAMM эмоционально отреагировал на номинацию FOREIGNER

21 авг 2024 : 		 Нереализованный трек FOREIGNER

27 июл 2024 : 		 Басист FOREIGNER: «Наш конец размазан»

25 июн 2024 : 		 LOU GRAMM о введении FOREIGNER в ЗСРнР

17 июн 2024 : 		 Совместный релиз FOREIGNER и STYX

22 апр 2024 : 		 Лидер FOREIGNER о ЗСРнР

10 апр 2024 : 		 FOREIGNER записали новый концертный альбом

4 апр 2024 : 		 JEFF PILSON: «Меня не парит, что я не попаду в ЗСРнР с FOREIGNER»

17 мар 2024 : 		 FOREIGNER в акустике

14 мар 2024 : 		 Басист FOREIGNER считает, что некоторые рэперы заслуживают места в Зале славы рок-н-ролла

1 мар 2024 : 		 Басист FOREIGNER считает, что Mick Jones лично сочинил "I Want To Know What Love Is"

22 фев 2024 : 		 У гитариста FOREIGNER болезнь Паркинсона

21 фев 2024 : 		 Басист FOREIGNER: «Авторские отчисления за потоковое воспроизведение просто смехотворны»

17 фев 2024 : 		 LOU GRAMM о включении FOREIGNER в ЗСРнР

13 фев 2024 : 		 Музыканты FOREIGNER о ЗСРнР

27 янв 2024 : 		 Новый релиз FOREIGNER

24 янв 2024 : 		 FOREIGNER могут сыграть и в 2025

26 дек 2023 : 		 JEFF PILSON о подкладках: «Проблема в том, что люди больше не возражают против этого»

11 дек 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мы изначально говорили о двух годах»

13 ноя 2023 : 		 Басист FOREIGNER: «Тур проходит отлично!»

23 окт 2023 : 		 «Скорее ад замёрзнет, чем FOREIGNER попадут в Зал славы рок-н-ролла»: LOU GRAMM о том, почему группа ещё не там

15 сен 2023 : 		 FOREIGNER собрали более 18 миллионов

12 сен 2023 : 		 FOREIGNER выступили с бывшими
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FOREIGNER продлевают прощальный тур



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FOREIGNER решили продлить свой прощальный тур и включить в него торжества по случаю введения группы в Зал славы рок-н-ролла. Оригинальные участники группы присоединятся к ним на некоторых концертах, начиная с трехнедельного осеннего резидентства FOREIGNER в Venetian, Лас-Вегас. Rick Wills и Al Greenwood, которые являются частыми гостями FOREIGNER, будут играть с группой, которую они помогли создать, в течение всего резидентства. В настоящее время обсуждается возможность привлечения к выступлению Lou Gramm, поскольку FOREIGNER приближается к своему 50-летнему юбилею в 2026 году.




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24 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
“Нет-нет, это действительно прощальный тур, просто мы не успеваем попрощаться со всеми поклонниками, которые у нас появляются каждый день»
24 окт 2024
olly71
Вашингтон Ирвинг, ну ты же понимаешь ))))) ты обязан их понять

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