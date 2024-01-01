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*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 46
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
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Foreigner

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LOU GRAMM о введении FOREIGNER в ЗСРнР



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LOU GRAMM в недавнем интервью ответил на вопрос, почему так долго FOREIGNER шли в Зал Славы Рок-н-ролла:

«Я знал, что у нас есть все основания для введения в Зал, и я чувствовал, что мы достойны этого благодаря нашим синглам и альбомам... Я думаю, у нас было 19 синглов в Топ-20; где-то на один или два меньше, чем у THE BEATLES, и наши продажи всегда были образцовыми. У нас было всё, что требовалось для попадания в Зал, и более 20 лет нас даже не номинировали. Я знаю, что Янн Веннер был главным в Зале славы. И они с Mick'ом были очень хорошими друзьями.

Они начали дружить на почве занятий спортом, после чего пили кофе и разговаривали о музыке. А потом они ходили на ужины и бродвейские шоу со своими жёнами. Я бы назвал их хорошими друзьями. Но Mick и менеджмент FOREIGNER не могли понять, почему другие группы, появившиеся примерно в то же время, что и мы, тоже очень хорошие группы, но не обладающие такими образцовыми характеристиками, как мы, не только номинировались, но и уже попали в Зал славы, а мы даже не были номинированы. И тогда Mick и наш менеджер отправились к Янну в его офис в Зале славы, чтобы получить ответы на вопросы, почему сложилась такая ситуация. Мне сказали, что он либо не захотел вдаваться в подробности, либо просто притворился, что всё нормально. Так что Mick и менеджер FOREIGNER резко поднялись со стульев и вышли из комнаты, ничего не сказав. Нет нужды говорить, что на этом дружба между Mick'ом и Янном закончилась. Прошло ещё несколько лет. Я думаю, что менеджер FOREIGNER обратился к кому-то более высокопоставленному, чем Янн, даже в совет директоров, и вроде как поинтересовался этим вопросом, и они очень глубоко изучили всё и выяснили, что мы были не единственной группой, с которой такое случилось, что он имел личную неприязнь к определённым артистам и следил за тем, чтобы они не попали в Зал. Янн был освобождён от своих обязанностей [в отношении Зала славы]. И это было в прошлом году. А в этом году мы номинированы и будем введены в Зал».




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