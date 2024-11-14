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JEFF PILSON не удивится, если прощание FOREIGNER будет продолжаться



JEFF PILSON в недавнем интервью The Logan Show ответил на критику того, что в нынешнем составе FOREIGNER нет оригинальных участников:



«Продажи билетов вроде как говорят сами за себя. Послушайте, я понимаю, к чему клонят люди. Я понимаю. Но я также знаю, что в FOREIGNER именно песни — это настоящее наследие группы. И моя работа как музыкального руководителя заключается в том, чтобы убедиться, что песни звучат и передают то, что должны.



И я полагаю, что справляюсь со своей работой, потому что... Да, в сети есть ненавистники — конечно, — но я думаю, их не так много, как можно было бы представить. Я полагаю, что их голоса просто звучат громче, чем то количество людей, которым нынешняя группа нравится, потому что продажи билетов говорят сами за себя, и предложения от промоутеров говорят сами за себя. Сейчас мы очень хорошо зарекомендовали себя как FOREIGNER. Так что, повторюсь, если люди не хотят приходить, потому что у нас нет оригинальных участников, это нормально. Я это понимаю. Но если вы хотите прийти и услышать песни FOREIGNER, исполненные очень хорошо, приходите на наше шоу».



Jeff поведал о том, что входит в обязанности музыкального руководителя FOREIGNER:



«Я составляю сет-лист. И послушайте, это лёгкая работа в том плане, что все в составе — отличные музыканты, все слушают. Я к тому, что именно так они и попали в группу, потому что они должны были хорошо исполнять свои обязанности. Так что я не то чтобы должен на кого-то наезжать, но я должен слушать и следить, из серии: "Не слишком увлекайся вот этим" или "Давайте споем получше в этой вещи".



Да, мне приходится постоянно заниматься вот такими делами, но это очень лёгкая работа, потому что у нас у всех одинаковое видение, и это самая важная часть работы. Так что, повторюсь, мне кажется, что это лёгкая работа, но я отношусь к ней очень серьёзно. И для меня очень важно, чтобы качество наших услуг было стопроцентным. И я чувствую, что мы справляемся с этим каждый вечер. Так что я абсолютно уверен в том, что мы делаем».



Кроме того, Pilson упомянул о недавнем заявлении FOREIGNER о продлении прощального тура и включении в него мероприятий по случаю введения группы в Зал славы рок-н-ролла. Некоторые участники оригинального состава группы присоединятся к ним на отдельных концертах, начиная с трёхнедельной концертной программы FOREIGNER в казино Venetian, Лас-Вегас. На протяжении всей программы Rick Wills и Al Greenwood, которые являются частыми гостями FOREIGNER, будут выступать с коллективом, в создании которого они принимали участие. В настоящее время обсуждается возможность привлечения к сотрудничеству и Lou Gramm'a, поскольку FOREIGNER приближаются к своему 50-летнему юбилею в 2026 году.



На вопрос о том, как долго, по его мнению, будет продолжаться прощальный тур FOREIGNER, он ответил:



«Когда мы только приняли решение, в какой-то момент мы действительно думали, что это будет конец пути, но потом давление стало слишком сильным. А затем, после Зала славы, стало очевидно, что мы должны продолжать... Возможно, мы больше не будем заниматься этим по 9–10 месяцев в году. Вот что мы подразумеваем под прощальным туром. Мы всегда предполагали, что в 2025 году мы будем заниматься другими вещами, например, возможно, выпустим новую музыку, но на текущий момент мы смирились с тем, что в 2025 году мы будем давать концерты в течение года. Теперь мы понимаем, что выступлений будет гораздо больше, чем мы думали. Но это всё равно не турне на девять-десять месяцев в году. Так что в этом смысле прощание уже состоялось. Но как долго, на мой взгляд, это будет продолжаться? С тем импульсом, который у нас появился, я вижу, что это надолго. Так что я не удивлюсь, если мы продолжим и после 2025-го года».







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