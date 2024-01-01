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*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 15
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Foreigner

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LOU GRAMM не уверен, что выступит с FOREIGNER



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LOU GRAMM в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о возможных выступлениях с FOREIGNER в 2025:

«Менеджмент FOREIGNER спросил меня, Phil Carson спросил меня, будет ли мне интересно дать несколько концертов с группой. И я ответил: "Я сказал, что заканчиваю со своей группой в конце июня, потому что не хочу больше гастролировать. Я не уверен, буду ли я выступать со своей группой или с твоей, всё равно это будет тур. Я не уверен, что буду готов это сделать. Давай обсудим подробности". Он сказал мне, что они хотят совершить большой тур по миру, а это мне не нравится. Я не хочу снова уезжать на восемь или десять месяцев, не видя своих детей и не имея возможности водить свои машины. Я планировал, что завершу карьеру в июне следующего года, а летом я займусь машинами машинами, повидаюсь с детьми и уделю внимание своей жизни. Так что я не уверен, что хочу отправиться в прощальный тур с новым составом FOREIGNER. И я сказал Филу, что подумаю об этом. И он сказал, что свяжется со мной, чтобы уточнить детали, потому что они гастролируют по всему миру».

Он подробно рассказал о причинах, по которым он не хочет снова отправляться в длительное турне:

«Я чувствую, что не хочу путешествовать. Я не уверен, что мир является безопасным местом для гастролей в том состоянии, в котором он сейчас пребывает. Так что не знаю. У меня нет хорошего предчувствия на этот счёт. Если бы речь шла только о Штатах, я бы подумал об этом. Так что я знаю, что мы обсудим этот вопрос. Я также хочу знать, какой будет моя компенсация. Если я покончу с гастролями в своей карьере, это не будет окончанием, если я соберусь и поеду с новым составом FOREIGNER в прощальный тур FOREIGNER. Я не совсем понимаю, как к этому относиться. Для меня было бы гораздо интереснее, если бы это были участники оригинального состава FOREIGNER с дополнительным инструментарием, например, ещё одним гитаристом или кем-то ещё, а не с другой группой, которая называет себя FOREIGNER. Мне трудно понять это».




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