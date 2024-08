сегодня



Нереализованный трек FOREIGNER



Четвертого октября Rhino выпустит сборник лучших треков FOREIGNER "Turning Back The Time", который будет доступен на двойном виниле и CD и он будет содержать ранее неизданную композицию "Turning Back The Time", записанную при участии Lou Gramm'a:



LP One: Side One



01. Feels Like The First Time

02. Cold As Ice

03. Long, Long Way From Home

04. Hot Blooded

05. Double Vision



Side Two



01. Dirty White Boy

02. Head Games

03. Urgent

04. Waiting For A Girl Like You



LP Two: Side One



01. Juke Box Hero

02. Girl On The Moon

03. I Want To Know What Love Is

04. That Was Yesterday



Side Two



01. Say You Will

02. Can't Slow Down

03. When It Comes To Love

04. The Flame Still Burns

05. Turning Back The Time



Turning Back The Time CD:



