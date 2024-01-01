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Foreigner

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21 авг 2024 : 		 Нереализованный трек FOREIGNER

27 июл 2024 : 		 Басист FOREIGNER: «Наш конец размазан»

25 июн 2024 : 		 LOU GRAMM о введении FOREIGNER в ЗСРнР

17 июн 2024 : 		 Совместный релиз FOREIGNER и STYX

22 апр 2024 : 		 Лидер FOREIGNER о ЗСРнР

10 апр 2024 : 		 FOREIGNER записали новый концертный альбом

4 апр 2024 : 		 JEFF PILSON: «Меня не парит, что я не попаду в ЗСРнР с FOREIGNER»

17 мар 2024 : 		 FOREIGNER в акустике

14 мар 2024 : 		 Басист FOREIGNER считает, что некоторые рэперы заслуживают места в Зале славы рок-н-ролла

1 мар 2024 : 		 Басист FOREIGNER считает, что Mick Jones лично сочинил "I Want To Know What Love Is"

22 фев 2024 : 		 У гитариста FOREIGNER болезнь Паркинсона

21 фев 2024 : 		 Басист FOREIGNER: «Авторские отчисления за потоковое воспроизведение просто смехотворны»

17 фев 2024 : 		 LOU GRAMM о включении FOREIGNER в ЗСРнР

13 фев 2024 : 		 Музыканты FOREIGNER о ЗСРнР

27 янв 2024 : 		 Новый релиз FOREIGNER

24 янв 2024 : 		 FOREIGNER могут сыграть и в 2025

26 дек 2023 : 		 JEFF PILSON о подкладках: «Проблема в том, что люди больше не возражают против этого»

11 дек 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мы изначально говорили о двух годах»

13 ноя 2023 : 		 Басист FOREIGNER: «Тур проходит отлично!»

23 окт 2023 : 		 «Скорее ад замёрзнет, чем FOREIGNER попадут в Зал славы рок-н-ролла»: LOU GRAMM о том, почему группа ещё не там

15 сен 2023 : 		 FOREIGNER собрали более 18 миллионов

12 сен 2023 : 		 FOREIGNER выступили с бывшими

2 сен 2023 : 		 Закончат ли FOREIGNER в Лас-Вегасе?

24 авг 2023 : 		 LOU GRAMM об отсутствии FOREIGNER в Зале славы рок-н-ролла: «Это вендетта»

24 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Если подменять контент, то от артистов ничего не останется»

17 авг 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER о тех, кто никак не может уйти со сцены
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Нереализованный трек FOREIGNER



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Четвертого октября Rhino выпустит сборник лучших треков FOREIGNER "Turning Back The Time", который будет доступен на двойном виниле и CD и он будет содержать ранее неизданную композицию "Turning Back The Time", записанную при участии Lou Gramm'a:

LP One: Side One

01. Feels Like The First Time
02. Cold As Ice
03. Long, Long Way From Home
04. Hot Blooded
05. Double Vision

Side Two

01. Dirty White Boy
02. Head Games
03. Urgent
04. Waiting For A Girl Like You

LP Two: Side One

01. Juke Box Hero
02. Girl On The Moon
03. I Want To Know What Love Is
04. That Was Yesterday

Side Two

01. Say You Will
02. Can't Slow Down
03. When It Comes To Love
04. The Flame Still Burns
05. Turning Back The Time

Turning Back The Time CD:

01. Feels Like The First Time
02. Cold As Ice
03. Long, Long Way From Home
04. Hot Blooded
05. Double Vision
06. Dirty White Boy
07. Head Games
08. Urgent
09. Waiting For A Girl Like You
10. Juke Box Hero
11. Girl On The Moon
12. I Want To Know What Love Is
13. That Was Yesterday
14. Say You Will
15. Can't Slow Down
16. When It Comes To Love
17. The Flame Still Burns
18. Turning Back The Time




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