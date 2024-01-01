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*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 22
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 20
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Foreigner

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MICK JONES и DENNIS ELLIOTT не придут на церемонию ввода в ЗСРнР FOREIGNER



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DENNIS ELLIOTT сообщил, что не будет присутствовать на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла группы FOREIGNER, в которой он играл с 1976 по 1991 годы:

«Дорогие поклонники и друзья FOREIGNER, не стремитесь, нас там не будет.

Вчера вечером нам наконец-то предоставили расписание, и оно нас не удовлетворило. Поэтому мы остаемся дома.

Мы просили об этом несколько недель, а они ждали до последней минуты, чтобы прислать его, зная, что мы уже собрались и ложимся спать. Для нас это совершенно неприемлемо.

Надеюсь, вы хорошо проведете время».








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