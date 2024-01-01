Лидер W.A.S.P. о работе над новыми песнями

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все новости группы
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США
20 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID
19 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»
14 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»
14 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA
8 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, как он вернулся к Богу
4 дек 2022 :
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Drum-cam от W.A.S.P.
3 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»
24 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. о PMRC
14 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он
11 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам
10 ноя 2022 :
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Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?
4 ноя 2022 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
2 ноя 2022 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
1 ноя 2022 :
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W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США
24 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку
18 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»
9 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура
18 сен 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»
2 сен 2022 :
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Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью
25 авг 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»
19 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. спит в постели короля
10 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах
5 авг 2022 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
3 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать
25 июл 2022 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
25 май 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — об автобиографии
19 янв 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»
3 дек 2021 :
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Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре
10 ноя 2021 :
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Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»
29 окт 2021 :
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Тизер тура от W.A.S.P.
26 окт 2021 :
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W.A.S.P. едут в юбилейный тур
14 июн 2021 :
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SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.
30 ноя 2020 :
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Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.
25 авг 2020 :
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Акустика от гитариста W.A.S.P.
16 июн 2020 :
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W.A.S.P. отменили европейский тур
14 май 2020 :
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Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде
9 дек 2019 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 ноя 2019 :
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W.A.S.P. вспомнят первые альбомы
25 дек 2018 :
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Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS
26 июн 2018 :
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BRIAN TICHY в W.A.S.P.
13 мар 2018 :
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Лирик-видео W.A.S.P.
27 янв 2018 :
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Новое видео W.A.S.P.
21 ноя 2017 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
19 ноя 2017 :
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Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой
30 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
23 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
2 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
26 сен 2017 :
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W.A.S.P. открыли тур
23 авг 2017 :
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W.A.S.P. нашли ударника
30 май 2017 :
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W.A.S.P. отменили летние выступления
17 май 2017 :
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Трейлер к переизданию альбома W.A.S.P.
23 янв 2017 :
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W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'
7 ноя 2015 :
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Видео с текстом от W.A.S.P.
26 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
7 окт 2015 :
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Рассказ о делюкс-издании W.A.S.P.
5 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
27 сен 2015 :
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W.A.S.P. исполнили новый трек
16 сен 2015 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
1 сен 2015 :
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Видео с текстом от W.A.S.P.
14 авг 2015 :
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Новая песня W.A.S.P.
20 июл 2015 :
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W.A.S.P. нашли барабанщика
13 июл 2015 :
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W.A.S.P. расстались с барабанщиком
10 июл 2015 :
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Обложка и трек-лист нового альбома W.A.S.P.
25 мар 2015 :
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Новый альбом W.A.S.P. выйдет летом
2 июл 2014 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 июн 2014 :
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W.A.S.P. выпустят новый альбом в 2015
15 май 2014 :
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W.A.S.P. привезут в Россию свое юбилейное шоу
7 янв 2014 :
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W.A.S.P. приедут в Россию в мае
31 май 2013 :
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Лидер W.A.S.P. сломал ногу
6 ноя 2012 :
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Лидер W.A.S.P. потерял брата
4 ноя 2012 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2012 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
23 сен 2012 :
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W.A.S.P. открыли юбилейный тур
2 июл 2012 :
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Юбилейные концерты W.A.S.P.
23 ноя 2011 :
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W.A.S.P. в России в мае
22 сен 2011 :
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W.A.S.P. планируют юбилейное турне в 2012
26 ноя 2010 :
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Профессиональное видео с концерта W.A.S.P.
6 ноя 2010 :
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Переиздания двух первых альбомов W.A.S.P.
18 окт 2010 :
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На концерте W.A.S.P. откусили ухо
15 окт 2010 :
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W.A.S.P. открыли европейское турне
5 авг 2010 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
25 фев 2010 :
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Фронтмен W.A.S.P. назвал Обаму «главным торговцем автомобилями» и «мошенником»
13 янв 2010 :
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Новое видео W.A.S.P.
4 ноя 2009 :
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Детали трибьюта W.A.S.P.
18 сен 2009 :
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Новая песня W.A.S.P.
16 сен 2009 :
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Готовится трибьют группе W.A.S.P.
15 сен 2009 :
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Аудиосемплы нового альбома W.A.S.P.
14 авг 2009 :
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Новый альбом W.A.S.P. в октябре
19 фев 2009 :
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Лидер W.A.S.P. продает дом в Малибу
31 мар 2008 :
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W.A.S.P. планируют бокс-сет-антологию
23 окт 2007 :
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W.A.S.P.: никаких фотокамер у зрителей
14 сен 2007 :
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W.A.S.P. запишут DVD?
11 сен 2007 :
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Последний альбом W.A.S.P. выйдет на виниле и дигипаке
4 мар 2007 :
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Объявлена дата выхода нового альбома W.A.S.P.
17 окт 2006 :
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Концертные видео W.A.S.P в сети
29 сен 2006 :
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W.A.S.P. перенесли дату релиза нового альбома на январь
20 сен 2006 :
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W.A.S.P. обнародовали обложку нового альбома
11 июл 2006 :
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W.A.S.P. объяснили причину отмены европейского тура
21 май 2006 :
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В W.A.S.P. вернулся гитарист Doug Blair
1 май 2006 :
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Барабанщик VICIOUS RUMOURS присоеднился к W.A.S.P.
20 мар 2006 :
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W.A.S.P. начнут запись нового альбома в апреле
17 фев 2006 :
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Ударник STET HOWLAND ушел из W.A.S.P.
20 дек 2005 :
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Гитарист W.A.S.P. работает над сольным проектом
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сегодня
Лидер W.A.S.P. о работе над новыми песнями
BLACKIE LAWLESS в интервью WRIF рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:
«Мы всё ещё работаем над ним. Когда мы вернулись из европейского турне, мне пришлось лечь на операцию, примерно за год до этого мы работали над большим количеством нового материала. И когда я вернулся, у меня было много времени, чтобы просмотреть те ранние демо-записи, над которыми мы работали. Если послушать свежим ухом, то некоторые из них действительно хороши, но их ещё недостаточно для того, чтобы я мог сказать: "Ладно, всё готово, давайте работать с этим". Я бы хотел вернуться и посетить, так сказать, чертёжную доску и посмотреть, что там ещё есть. Потому что за два года с момента, когда мы начали работать над этим материалом, и до текущего момента мы ушли вперёд и выросли как музыканты.
Я понял, что нельзя работать над материалом, если процесс растягивается на два или три года, потому что тот, кем ты был, когда только начинал их создавать, не будет тем же человеком, когда ты закончишь работу. Нужно заниматься этим полгода от начала до конца, доводить всё до ума, потому что, как я уже сказал, если вы этого не сделаете, вы рискуете получить шизофренический альбом, в котором несколько разных типов песен, и у материала не будет настоящей цельности».
На вопрос о том, какие вещи вдохновляют его сейчас, в 2024 году, он ответил:
«Когда мы готовились к записи альбома пару лет назад, я думал о том, что хочу создать тяжёлую, грязную, отвратительную рок-н-ролльную пластинку. К этому у меня лежала душа. Но когда я начал сочинять, получалось совсем не то. И когда ты только начинаешь процесс, ты думаешь: "Ладно. Мы согласимся с тем, что выйдет, но со временем я хочу попробовать направить корабль в другое русло". Но всё было совсем не так. Это были более глубокие композиции. У нас вышла "Golgotha", это одна из пластинок для думающих людей, и я подумал, что не хочу делать то же самое в этот раз. Я хочу сделать что-то более простое, как я уже сказал, чуть более отвратительное, более грязный старый добрый рок-н-ролл, но как я ни старался направить материал в это русло, ничего не получалось. Теперь, когда мы закончим этот тур и европейское турне в следующем году, настанет время всерьёз задуматься на этот счёт. Так что кто знает, к чему мы придём? Если честно, мне нужен хрустальный шар, чтобы сказать вам это, потому что я не знаю».
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