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*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*ACCEPT перезапишут классику 42
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W.A.S.P.

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2 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о работе над новыми песнями

1 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я не фанерщик!»

19 июн 2024 : 		 Фронтмен W.A.S.P. о бывших: «Фарш невозможно провернуть назад»

10 июн 2024 : 		 Сидячий W.A.S.P.

7 июн 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья

3 июн 2024 : 		 W.A.S.P. исполнят вживую дебютный альбом целиком, но без оригинальных участников

28 май 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграют первый альбом

13 янв 2024 : 		 Второй бокс-сет W.A.S.P.

4 янв 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. поздравляет и обещает нечто особенное

11 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Как певец я очень горжусь тем, что делаю»

9 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о новом альбоме: «Мы довольно далеко зашли в процессе сочинения»

7 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья: «Я на пути восстановления»

6 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о смерти Стива Райли

29 окт 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. почтил память Стива Райли

26 окт 2023 : 		 Вскрытие W.A.S.P.

25 окт 2023 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»

3 сен 2023 : 		 W.A.S.P. готовят бокс-сет

13 авг 2023 : 		 Операция лидера W.A.S.P. прошла успешно

28 июн 2023 : 		 Новый альбом W.A.S.P. выйдет не раньше 2024 года

15 июн 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Нарцисcизм Blackie убил W.A.S.P.»

1 июн 2023 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — об использовании фонограммы на концертах: «Где же провести черту?»

21 май 2023 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

16 май 2023 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

19 апр 2023 : 		 У вокалиста W.A.S.P. проблемы со здоровьем

10 апр 2023 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

30 янв 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. — о первом за десять лет туре по США
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Лидер W.A.S.P. о работе над новыми песнями



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BLACKIE LAWLESS в интервью WRIF рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Мы всё ещё работаем над ним. Когда мы вернулись из европейского турне, мне пришлось лечь на операцию, примерно за год до этого мы работали над большим количеством нового материала. И когда я вернулся, у меня было много времени, чтобы просмотреть те ранние демо-записи, над которыми мы работали. Если послушать свежим ухом, то некоторые из них действительно хороши, но их ещё недостаточно для того, чтобы я мог сказать: "Ладно, всё готово, давайте работать с этим". Я бы хотел вернуться и посетить, так сказать, чертёжную доску и посмотреть, что там ещё есть. Потому что за два года с момента, когда мы начали работать над этим материалом, и до текущего момента мы ушли вперёд и выросли как музыканты.

Я понял, что нельзя работать над материалом, если процесс растягивается на два или три года, потому что тот, кем ты был, когда только начинал их создавать, не будет тем же человеком, когда ты закончишь работу. Нужно заниматься этим полгода от начала до конца, доводить всё до ума, потому что, как я уже сказал, если вы этого не сделаете, вы рискуете получить шизофренический альбом, в котором несколько разных типов песен, и у материала не будет настоящей цельности».

На вопрос о том, какие вещи вдохновляют его сейчас, в 2024 году, он ответил:

«Когда мы готовились к записи альбома пару лет назад, я думал о том, что хочу создать тяжёлую, грязную, отвратительную рок-н-ролльную пластинку. К этому у меня лежала душа. Но когда я начал сочинять, получалось совсем не то. И когда ты только начинаешь процесс, ты думаешь: "Ладно. Мы согласимся с тем, что выйдет, но со временем я хочу попробовать направить корабль в другое русло". Но всё было совсем не так. Это были более глубокие композиции. У нас вышла "Golgotha", это одна из пластинок для думающих людей, и я подумал, что не хочу делать то же самое в этот раз. Я хочу сделать что-то более простое, как я уже сказал, чуть более отвратительное, более грязный старый добрый рок-н-ролл, но как я ни старался направить материал в это русло, ничего не получалось. Теперь, когда мы закончим этот тур и европейское турне в следующем году, настанет время всерьёз задуматься на этот счёт. Так что кто знает, к чему мы придём? Если честно, мне нужен хрустальный шар, чтобы сказать вам это, потому что я не знаю».




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