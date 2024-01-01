Лидер W.A.S.P. вспоминает первый концерт

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все новости группы
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США
10 апр 2023 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
30 янв 2023 :
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Лидер W.A.S.P. — о первом за десять лет туре по США
20 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о HEAR 'N AID
19 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком»
14 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Идея брать с людей деньги за автографы вызывает у меня отвращение»
14 дек 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P. — о забавном случае с Клиффом Бёртоном из METALLICA
8 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, как он вернулся к Богу
4 дек 2022 :
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Drum-cam от W.A.S.P.
3 дек 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Ну использую я подкладки, и дальше что?»
24 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. о PMRC
14 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, почему на обложках был только он
11 ноя 2022 :
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Лидер W.A.S.P. пересмотрел отношение к некоторым пластинкам
10 ноя 2022 :
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Так почему отменили концерт W.A.S.P. в Далласе?
4 ноя 2022 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
2 ноя 2022 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
1 ноя 2022 :
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W.A.S.P. открыли юбилейный тур в США
24 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. хочет выпустить рок-н-ролльную пластинку
18 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. : «Никто из промоутеров в Америке в нас не верит»
9 окт 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о том, чего ждать от юбилейного тура
18 сен 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Когда мы начинали, то не парились о том, что скажут другие, так почему сейчас что-то должно поменяться?»
2 сен 2022 :
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Фотокнига про W.A.S.P. выйдет осенью
25 авг 2022 :
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Фронтмен W.A.S.P.: «Не могу представить, что я закончу деятельность»
19 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. спит в постели короля
10 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — о первых после паузы концертах
5 авг 2022 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
3 авг 2022 :
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Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать
25 июл 2022 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
25 май 2022 :
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Лидер W.A.S.P. — об автобиографии
19 янв 2022 :
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Лидер W.A.S.P.: «Я был одним из первых, кто подхватил COVID-19»
3 дек 2021 :
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Лидер W.A.S.P. — о юбилейном туре
10 ноя 2021 :
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Бывший гитарист W.A.S.P.: «Blackie принял ряд плохих решений»
29 окт 2021 :
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Тизер тура от W.A.S.P.
26 окт 2021 :
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W.A.S.P. едут в юбилейный тур
14 июн 2021 :
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SLOW DEATH LIGHTS и бывший гитарист W.A.S.P. исполняют W.A.S.P.
30 ноя 2020 :
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Бывший барабанщик DIZZY BITCH — о том, как придумал название для W.A.S.P.
25 авг 2020 :
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Акустика от гитариста W.A.S.P.
16 июн 2020 :
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W.A.S.P. отменили европейский тур
14 май 2020 :
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Лидер W.A.S.P. о Литтл Ричарде
9 дек 2019 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 ноя 2019 :
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W.A.S.P. вспомнят первые альбомы
25 дек 2018 :
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Баллада от гитариста W.A.S.P. с участием бывшего музыканта KISS
26 июн 2018 :
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BRIAN TICHY в W.A.S.P.
13 мар 2018 :
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Лирик-видео W.A.S.P.
27 янв 2018 :
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Новое видео W.A.S.P.
21 ноя 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
19 ноя 2017 :
|
Новый релиз W.A.S.P. выйдет зимой
30 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
23 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
2 окт 2017 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
26 сен 2017 :
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W.A.S.P. открыли тур
23 авг 2017 :
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W.A.S.P. нашли ударника
30 май 2017 :
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W.A.S.P. отменили летние выступления
17 май 2017 :
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Трейлер к переизданию альбома W.A.S.P.
23 янв 2017 :
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W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol'
7 ноя 2015 :
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Видео с текстом от W.A.S.P.
26 окт 2015 :
|
Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
7 окт 2015 :
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Рассказ о делюкс-издании W.A.S.P.
5 окт 2015 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
27 сен 2015 :
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W.A.S.P. исполнили новый трек
16 сен 2015 :
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Видео полного выступления W.A.S.P.
1 сен 2015 :
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Видео с текстом от W.A.S.P.
14 авг 2015 :
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Новая песня W.A.S.P.
20 июл 2015 :
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W.A.S.P. нашли барабанщика
13 июл 2015 :
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W.A.S.P. расстались с барабанщиком
10 июл 2015 :
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Обложка и трек-лист нового альбома W.A.S.P.
25 мар 2015 :
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Новый альбом W.A.S.P. выйдет летом
2 июл 2014 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 июн 2014 :
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W.A.S.P. выпустят новый альбом в 2015
15 май 2014 :
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W.A.S.P. привезут в Россию свое юбилейное шоу
7 янв 2014 :
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W.A.S.P. приедут в Россию в мае
31 май 2013 :
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Лидер W.A.S.P. сломал ногу
6 ноя 2012 :
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Лидер W.A.S.P. потерял брата
4 ноя 2012 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
9 окт 2012 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
23 сен 2012 :
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W.A.S.P. открыли юбилейный тур
2 июл 2012 :
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Юбилейные концерты W.A.S.P.
23 ноя 2011 :
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W.A.S.P. в России в мае
22 сен 2011 :
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W.A.S.P. планируют юбилейное турне в 2012
26 ноя 2010 :
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Профессиональное видео с концерта W.A.S.P.
6 ноя 2010 :
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Переиздания двух первых альбомов W.A.S.P.
18 окт 2010 :
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На концерте W.A.S.P. откусили ухо
15 окт 2010 :
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W.A.S.P. открыли европейское турне
5 авг 2010 :
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Видео с выступления W.A.S.P.
25 фев 2010 :
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Фронтмен W.A.S.P. назвал Обаму «главным торговцем автомобилями» и «мошенником»
13 янв 2010 :
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Новое видео W.A.S.P.
4 ноя 2009 :
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Детали трибьюта W.A.S.P.
18 сен 2009 :
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Новая песня W.A.S.P.
16 сен 2009 :
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Готовится трибьют группе W.A.S.P.
15 сен 2009 :
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Аудиосемплы нового альбома W.A.S.P.
14 авг 2009 :
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Новый альбом W.A.S.P. в октябре
19 фев 2009 :
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Лидер W.A.S.P. продает дом в Малибу
31 мар 2008 :
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W.A.S.P. планируют бокс-сет-антологию
23 окт 2007 :
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W.A.S.P.: никаких фотокамер у зрителей
14 сен 2007 :
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W.A.S.P. запишут DVD?
11 сен 2007 :
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Последний альбом W.A.S.P. выйдет на виниле и дигипаке
4 мар 2007 :
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Объявлена дата выхода нового альбома W.A.S.P.
17 окт 2006 :
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Концертные видео W.A.S.P в сети
29 сен 2006 :
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W.A.S.P. перенесли дату релиза нового альбома на январь
20 сен 2006 :
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W.A.S.P. обнародовали обложку нового альбома
11 июл 2006 :
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W.A.S.P. объяснили причину отмены европейского тура
21 май 2006 :
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В W.A.S.P. вернулся гитарист Doug Blair
1 май 2006 :
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Барабанщик VICIOUS RUMOURS присоеднился к W.A.S.P.
20 мар 2006 :
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W.A.S.P. начнут запись нового альбома в апреле
17 фев 2006 :
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Ударник STET HOWLAND ушел из W.A.S.P.
20 дек 2005 :
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Гитарист W.A.S.P. работает над сольным проектом
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сегодня
Лидер W.A.S.P. вспоминает первый концерт
Blackie Lawless по случаю годовщины рождения W.A.S.P. поделился своими воспоминаниями о первом концерте группы, который состоялся 28 августа 1982 года:
«В этот день 40 лет назад моя жизнь изменилась. Изменилась так, как я мечтал, но обернулась совсем не тем, что я себе представлял.
Невозможно предугадать, как изменится жизнь, когда твои мечты станут реальностью.
В этот день, 28 августа 1982 года, 40 лет назад W.A.S.P. отыграли свой первый концерт в давно исчезнувшем клубе под названием "Вудсток". В то время состав группы состоял из Tony Richards'a на барабанах, Chris'a Holmes'a на соло-гитаре, меня на гитаре и вокале и Don'a Costa на басу. Это было наше скромное (если это можно так назвать) начало.
Многие из вас слышали, как я говорил, что когда мы только начинали, у нас изначально не было намерения давать живые концерты. В Лос-Анджелесе в то время было практически невозможно получить контракт на запись, играя только вживую. По иронии судьбы, нашим истинным намерением было записывать пластинки, и, живя в Лос-Анджелесе так долго, мы знали, что единственный реальный способ получить контракт на запись — это создать самую лучшую демо-запись, какую только можно было сделать. Так что мы так и поступили. Мы записали демо с песнями, которые в итоге вошли в наш первый альбом, но за пару месяцев до этого мы разослали эти записи по лейблам и не получили ни от одного из них ответа. Тогда мы были раздражены и решили: "Мы считаем, что эти песни довольно хороши, почему бы нам не показать их публике и не сыграть вживую, чтобы посмотреть, что получится?" Так мы и поступили! И уже через месяц мы приехали в Голливуд, в клуб Troubadour.
Для нас, участников этой незабываемой вечеринки, важность этого шоу невозможно переоценить. Мы были группой музыкантов, которые не имели ни малейшего представления о том, как мы будем выглядеть на живом шоу. Всё это пришло позже, в течение следующих нескольких недель. Я хотел бы лично поблагодарить группу и всю команду, которая была задействована в тот вечер, за то первое шоу. В тот вечер судьбы всех нас изменились.
Я расскажу об этом подробнее в следующем месяце, когда поделюсь своими воспоминаниями, посвящёнными нашему первому выступлению в Troubadour. Большинству людей известно, что именно там группа начала свою карьеру, но первое шоу тоже имеет большое значение, потому что оно стало настоящим началом группы на её пути длиной в четыре десятка лет. На этом шоу впервые прозвучали "Love Machine", "On Your Knees", "Hellion" и "School Daze". Я помню, как вышел на сцену в тот вечер и подумал: никто не знает, кто мы такие, и никто не знает этих песен. С того вечера, почти за 2 года до выхода нашего первого альбома, всё изменилось уже совсем скоро!»
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