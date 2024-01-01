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W.A.S.P.

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Лидер W.A.S.P. вспоминает первый концерт



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Blackie Lawless по случаю годовщины рождения W.A.S.P. поделился своими воспоминаниями о первом концерте группы, который состоялся 28 августа 1982 года:

«В этот день 40 лет назад моя жизнь изменилась. Изменилась так, как я мечтал, но обернулась совсем не тем, что я себе представлял.

Невозможно предугадать, как изменится жизнь, когда твои мечты станут реальностью.

В этот день, 28 августа 1982 года, 40 лет назад W.A.S.P. отыграли свой первый концерт в давно исчезнувшем клубе под названием "Вудсток". В то время состав группы состоял из Tony Richards'a на барабанах, Chris'a Holmes'a на соло-гитаре, меня на гитаре и вокале и Don'a Costa на басу. Это было наше скромное (если это можно так назвать) начало.

Многие из вас слышали, как я говорил, что когда мы только начинали, у нас изначально не было намерения давать живые концерты. В Лос-Анджелесе в то время было практически невозможно получить контракт на запись, играя только вживую. По иронии судьбы, нашим истинным намерением было записывать пластинки, и, живя в Лос-Анджелесе так долго, мы знали, что единственный реальный способ получить контракт на запись — это создать самую лучшую демо-запись, какую только можно было сделать. Так что мы так и поступили. Мы записали демо с песнями, которые в итоге вошли в наш первый альбом, но за пару месяцев до этого мы разослали эти записи по лейблам и не получили ни от одного из них ответа. Тогда мы были раздражены и решили: "Мы считаем, что эти песни довольно хороши, почему бы нам не показать их публике и не сыграть вживую, чтобы посмотреть, что получится?" Так мы и поступили! И уже через месяц мы приехали в Голливуд, в клуб Troubadour.

Для нас, участников этой незабываемой вечеринки, важность этого шоу невозможно переоценить. Мы были группой музыкантов, которые не имели ни малейшего представления о том, как мы будем выглядеть на живом шоу. Всё это пришло позже, в течение следующих нескольких недель. Я хотел бы лично поблагодарить группу и всю команду, которая была задействована в тот вечер, за то первое шоу. В тот вечер судьбы всех нас изменились.

Я расскажу об этом подробнее в следующем месяце, когда поделюсь своими воспоминаниями, посвящёнными нашему первому выступлению в Troubadour. Большинству людей известно, что именно там группа начала свою карьеру, но первое шоу тоже имеет большое значение, потому что оно стало настоящим началом группы на её пути длиной в четыре десятка лет. На этом шоу впервые прозвучали "Love Machine", "On Your Knees", "Hellion" и "School Daze". Я помню, как вышел на сцену в тот вечер и подумал: никто не знает, кто мы такие, и никто не знает этих песен. С того вечера, почти за 2 года до выхода нашего первого альбома, всё изменилось уже совсем скоро!»






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