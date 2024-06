сегодня



Фронтмен W.A.S.P. о бывших: «Фарш невозможно провернуть назад»



В новом интервью Chris Akin Presents... Blackie Lawless рассказал о 40-летней годовщине со дня выхода первого альбома W.A.S.P. В честь этого группа впервые за 40 лет исполнит весь альбом целиком, от начала до конца, в рамках североамериканского тура "Album ONE Alive" осенью 2024 года. Поддержку в туре окажут DEATH ANGEL и UNTO OTHERS.



На вопрос о том, согласится ли он, чтобы кто-нибудь из бывших участников W.A.S.P., игравших на дебютном альбоме — гитарист Chris Holmes, гитарист Randy Piper и барабанщик Tony Richards — выступил на любом из концертов предстоящего тура, Blackie ответил:



«Я помню, как разговаривал с одним человеком, который прошёл через то же самое. Он потерял свою оригинальную группу и был вынужден собирать её заново со студийными музыкантами. И я помню, как в тот момент он сказал мне: "Эти парни — лучшие. Они убийцы". И только спустя годы я начал понимать, о чём он говорит, как он сравнивал его оригинальную группу с той, что он создал позже, с действительно хорошими музыкантами. И он был прав.



Вот что с нами случилось. Когда мы только начинали, и я возвращаюсь к тому, о чём мы говорили ранее в разговоре, — о том, что нужно совершенствовать своё мастерство как автора песен, становиться лучше как музыканту, учиться использовать студию как инструмент, и альбомы становится лучше, когда ты учишься, но одновременно они становятся и технически сложнее. Вы достигаете точки, когда ваше композиторское и исполнительское мастерство начинает расти. Не все участники из первоначального воплощения группы развиваются вместе, не все движутся в одном направлении.



Все слышали старую отмазку: "Мы распались из-за музыкальных разногласий", и как бы банально это ни звучало, во многих случаях в этом есть доля правды. И вы действительно обнаруживаете, что люди либо развиваются в разных направлениях, либо некоторые ребята не могут угнаться за остальными. По тем или иным причинам, даже если в остальном всё в порядке, участники группы сами начнут отсеиваться, особенно когда вы начнёте сочинять более сложный материал.



Как бы то ни было, первая пластинка, которую мы создали, — это магия, и я признаю это не как фанат, а как человек, который её создал. Опять же, вы никогда не ощутите этого так, как ощущает обычный поклонник, потому что вы не сможете это сделать, так как вы находитесь в пузыре. Вы не можете увидеть это с их точки зрения. И вы должны открыть уши и слушать поклонников, когда они говорят. Согласны вы с ними или нет, вы должны слушать и стараться принимать во внимание их мысли. Но когда вы достигаете момента развития группы — конкретно в нашем случае, можно сравнить нашу первую пластинку с [четвёртым альбомом 1989 года] "The Headless Children", группа, которая создала первую пластинку, просто не могла создать "Headless". Это было невозможно. Уровень музыкальности, который требовался для создания "Headless", значительно отличался от того, что был при создании первого альбома. Первый альбом был сделан с характером, яростью и плевками. Это была злая запись, созданная злой группой. Но это напоминает мне... В фильме "Рокки 3", где Рокки хочет драться с мистером Ти, а Бёрджесс Мередит, который играет его тренера Микки, говорит ему: "Ты не можешь драться с мистером Ти. Ты не сможешь победить". И Рокки отвечает: "Я смогу". И тренер говорит: "Послушай, парень. Каждый боец думает, что у него будет ещё один хороший бой. Худшее, что может случиться с бойцом, случилось с тобой. Ты стал цивилизованным". Такое случается и с рок-группами.



В самом начале разговора вы упомянули о первых пяти годах совместной жизни групп. Если вернуться назад и посмотреть на большинство коллективов, которые вам нравятся, то основа их успеха была заложена в первые пять лет, когда они были вместе. Есть несколько исключений. И это не значит, что они не могут продолжать выпускать отличные альбомы после этого пятилетнего периода, но их основа была заложена в те первые пять лет, когда они были вместе, а затем музыканты начинают двигаться и развиваться в разных направлениях, и всё меняется, всё трансформируется.



Я ценю ту энергию, которая проявилась на первой пластинке W.A.S.P. Но как я могу прийти к ребятам, с которыми я играю уже 25 лет, и сказать: "Хоть ваше пребывание в этой группе было в пять раз дольше, чем у тех, с кем я работал изначально, но вы не будете играть в этом туре". Я не могу так поступить. К тому же, мы собираемся устроить шоу из двух частей. Первая половина — это первая пластинка целиком. Вторая часть будет похожа на сборник лучших песен. Группа, которая будет играть первый сет, должна быть способна сыграть и второй сет.



Послушайте, я прекрасно понимаю, что у некоторых людей в голове романтические представления о том, каким мог бы стать оригинальный состав, но я как человек, который выходит на сцену, должен понимать, что как бы зрители ни хотели, чтобы всё было как раньше, я отвечаю перед теми, кто купил билеты, — я должен устроить лучшее шоу из возможных. Я несу ответственность перед вами. Неважно, что вы думаете что хотите увидеть, но я знаю, что должен вам обеспечить лучшее шоу. И опять же, особенно когда люди уже давно не играют музыку, осуществить то, что нам предлагают, — чтобы в тур поехала оригинальная группа — я считаю практически невозможным.



Забудьте о сценарии брака/развода, который вы предложили ранее в нашей беседе [о том, что воссоединение оригинального состава сродни семейному отпуску с бывшей женой, чтобы сделать детей счастливыми], и это не совсем неправда, потому что в этом есть свой смысл, но со временем, если вы не остаётесь в этой игре и не остаётесь музыкально активными, вы начинаете терять квалификацию. И все мы были свидетелями ситуаций, когда мы думали, что выйдет здорово, а потом, увидев результат, понимали: нет, как раньше уже никогда не будет. Если вы не работаете с людьми, которые постоянно поддерживают себя в форме, которые делают всё, что нужно для сохранения своего тонуса, старые участники выйдут на сцену, и результат не оправдает ожиданий. И я не могу так поступить с нашими поклонниками».







+3 -0



( 1 ) просмотров: 345