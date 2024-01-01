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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 35
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 20
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
*Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою кар... 11
*Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но е... 11
*Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси» 10
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 35
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 20
[= ||| все новости группы



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W.A.S.P.

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19 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. хвалит Трампа

16 ноя 2024 : 		 Бокс-сет W.A.S.P. выйдет зимой

14 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою карьеру жил в пузыре»

12 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

10 ноя 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграли первый альбом

12 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о фанере: «Любим. Практикуем»

1 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. вспоминает первый концерт

13 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. :«Новые песни должны быть куда лучше классики!»

2 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о работе над новыми песнями

1 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я не фанерщик!»

19 июн 2024 : 		 Фронтмен W.A.S.P. о бывших: «Фарш невозможно провернуть назад»

10 июн 2024 : 		 Сидячий W.A.S.P.

7 июн 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья

3 июн 2024 : 		 W.A.S.P. исполнят вживую дебютный альбом целиком, но без оригинальных участников

28 май 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграют первый альбом

13 янв 2024 : 		 Второй бокс-сет W.A.S.P.

4 янв 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. поздравляет и обещает нечто особенное

11 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Как певец я очень горжусь тем, что делаю»

9 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о новом альбоме: «Мы довольно далеко зашли в процессе сочинения»

7 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья: «Я на пути восстановления»

6 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о смерти Стива Райли

29 окт 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. почтил память Стива Райли

26 окт 2023 : 		 Вскрытие W.A.S.P.

25 окт 2023 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»

3 сен 2023 : 		 W.A.S.P. готовят бокс-сет

13 авг 2023 : 		 Операция лидера W.A.S.P. прошла успешно
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Лидер W.A.S.P. хвалит Трампа



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BLACKIE LAWLESS во время концерта группы в Нью-Йорке выразил одобрение Дональду Трампу, заявив, что избранный президент США «встал на защиту этой страны» даже после того, как на него было совершено два покушения. Словесный поток перед "Blind In Texas" доступен ниже.








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