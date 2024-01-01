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Лидер W.A.S.P. хвалит Трампа



BLACKIE LAWLESS во время концерта группы в Нью-Йорке выразил одобрение Дональду Трампу, заявив, что избранный президент США «встал на защиту этой страны» даже после того, как на него было совершено два покушения. Словесный поток перед "Blind In Texas" доступен ниже.















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