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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 50
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
*Новая песня GRAVE DIGGER 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
[= ||| все новости группы



*

W.A.S.P.

*



16 ноя 2024 : 		 Бокс-сет W.A.S.P. выйдет зимой

14 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою карьеру жил в пузыре»

12 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

10 ноя 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграли первый альбом

12 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о фанере: «Любим. Практикуем»

1 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. вспоминает первый концерт

13 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. :«Новые песни должны быть куда лучше классики!»

2 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о работе над новыми песнями

1 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я не фанерщик!»

19 июн 2024 : 		 Фронтмен W.A.S.P. о бывших: «Фарш невозможно провернуть назад»

10 июн 2024 : 		 Сидячий W.A.S.P.

7 июн 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья

3 июн 2024 : 		 W.A.S.P. исполнят вживую дебютный альбом целиком, но без оригинальных участников

28 май 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграют первый альбом

13 янв 2024 : 		 Второй бокс-сет W.A.S.P.

4 янв 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. поздравляет и обещает нечто особенное

11 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Как певец я очень горжусь тем, что делаю»

9 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о новом альбоме: «Мы довольно далеко зашли в процессе сочинения»

7 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья: «Я на пути восстановления»

6 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о смерти Стива Райли

29 окт 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. почтил память Стива Райли

26 окт 2023 : 		 Вскрытие W.A.S.P.

25 окт 2023 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»

3 сен 2023 : 		 W.A.S.P. готовят бокс-сет

13 авг 2023 : 		 Операция лидера W.A.S.P. прошла успешно

28 июн 2023 : 		 Новый альбом W.A.S.P. выйдет не раньше 2024 года
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Бокс-сет W.A.S.P. выйдет зимой



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В результате большого количества запросов, Madfish Music приняли решение 17 января выпустить CD-версию бокс-сета W.A.S.P. The 7 Savage:

Disc 1 – W.A.S.P. (1984)
"I Wanna Be Somebody"
"L.O.V.E. Machine"
"The Flame"
"B.A.D."
"School Daze"
"Hellion"
"Sleeping (In The Fire)"
"On Your Knees"
"Tormentor"
"The Torture Never Stops"

Disc 2 – The Last Command (1985)
"Wild Child"
"Ballcrusher"
"Fistful Of Diamonds"
"Jack Action"
"Widowmaker"
"Blind In Texas"
"Cries In The Night"
"The Last Command"
"Running Wild In The Streets"
"Sex Drive"

Disc 3 – Inside The Electric Circus (1986)
"The Big Welcome"
"Inside The Electric Circus"
"I Don’t Need No Doctor"
"9.5. - N.A.S.T.Y."
"Restless Gypsy"
"Shoot From The Hip"
"I’m Alive"
"Easy Living"
"Sweet Cheetah"
"Mantronic"
"King Of Sodom And Gomorrah"
"The Rock Rolls On"

Disc 4 – Live…In The Raw (1987)
"Inside The Electric Circus" (live)
"I Don`t Need No Doctor" (live)
"L.O.V.E. Machine" (live)
"Wild Child" (live)
"9.5. - N.A.S.T.Y." (live)
"Sleeping (In The Fire)" (live)
"The Manimal" (live)
"I Wanna Be Somebody" (live)
"Harder Faster" (live)
"Blind In Texas" (live)
"Scream Until You Like It" (Theme from Ghoulies II)

Disc 5 – The Headless Children (1989)
"The Heretic (The Lost Child)"
"The Real Me"
"The Headless Children"
"Thunderhead"
"Mean Man"
"The Neutron Bomber"
"Mephisto Waltz"
"Forever Free"
"Maneater"
"Rebel In The F.D.G."

Disc 6 – The Crimson Idol (1992)
"The Titanic Overture"
"The Invisible Boy"
"Arena Of Pleasure"
"Chainsaw Charlie (Murders In The New Morgue)"
"The Gypsy Meets The Boy"
"Doctor Rockter"
"I Am One"
"The Idol"
"Hold On To My Heart"
"The Great Misconceptions Of Me"

Disc 7 - Bonus Tracks and B-sides
"Animal (F**k Like A Beast)"
"Show No Mercy"
"Paint It Black"
"Savage"
"Mississippi Queen"
"Flesh And Fire"
"D.B. Blues"
"Locomotive Breath"
"For Whom The Bell Tolls"
"Lake Of Fools"
"War Cry"
"When The Levee Breaks"
"Phantoms In The Mirror"
"The Eulogy"
"The Story Of Jonathan (Prologue To The Crimson Idol)"

W.A.S.P. Announce 7CD Edition Of The 7 Savage Boxset, Celebrating Band's Explosive Legacy; Video Trailer






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