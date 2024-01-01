14 ноя 2024



Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою карьеру жил в пузыре»



BLACKIE LAWLESS в недавнем интервью обсудил проходящий сейчас тур "Album ONE Alive":



«Всё началось с того, что во время последнего тура мы начали устраивать встречи с поклонниками. До этого мы никогда их не проводили. Мы не знали, чем на них заниматься, и решили подсмотреть, что делают другие группы. В основном это были просто автографы, фотографии и рукопожатия. Мы посмотрели на такое и подумали, что это не особо круто. Я бы не хотел такой встречи, если бы был фанатом. Мы попытались придумать что-то получше, чтобы это запомнилось надолго, чтобы впечатления остались на всю жизнь. Я подумал: "Давайте дадим им время". Время — самое ценное, что есть у каждого из нас. Когда мы проводили встречи, я подходил к каждому из них и спрашивал: "Что у вас на уме? Что вы думаете и о чём хотите поговорить?" В итоге получилось очень здорово. Во-первых, это была не хаотичная обстановка, потому что когда на улице к тебе пытаются подойти полдюжины людей и заговорить одновременно, это уже хаос. В контролируемой обстановке, когда все расслаблены, общение становится по-настоящему интерактивным, как это происходит сейчас на наших встречах. У каждого есть шанс спросить то, о чём он давно хотел спросить, и получить искренний ответ, а также понять, что я получаю от этого не меньше впечатлений, чем они. Потому что во время этих встреч я провожу небольшие, так сказать, исследования рынка, собираю мнения фэнов. Если бы я знал то, что знаю сейчас, я бы уже давно проводил встречи с поклонниками раньше. Собственно, так и возникла идея тура в честь первого альбома и текущего шоу. Когда я впервые начал слушать, что поклонники говорят, я услышал это с их точки зрения, о которой никогда не задумывался. Когда кто-то рассказывает вам о том, как какая-то песня изменила его жизнь, и слёзы текут по его лицу, когда он говорит это, он не притворяется. Это искренне.



Как и большинство артистов, я всю свою карьеру жил в пузыре, и только когда попадаешь в такую обстановку — когда ты можешь быть откровенным с кем-то, когда он действительно выкладывает всё начистоту, рассказывает о чём-то, что ты сделал, что изменило его жизнь, спасло его жизнь, — это становится общей темой вечер за вечером. Как можно услышать такое и не измениться? Я начал по-новому оценивать ситуацию, потому что, повторюсь, я нахожусь внутри пузыря. Это заставило меня по-новому оценить прошлое.



И дело не только в этом — примерно в то же время, может быть, за год до нашего последнего тура, я начал работать над книгой. Но вынашивать идею, о которой можно написать, и воплотить её в жизнь — это разные вещи. Чтобы точно описать событие, — скажем, то, что произошло со мной, а в меня дважды стреляли — я должен вернуться назад и начать копать, чтобы собрать кусочки головоломки воедино. После стольких лет ты помнишь что-то, у тебя есть поверхностная память, но нет глубокой, детальной памяти. Когда ты начинаешь снова копаться в этих вещах, то, как пел Питер Гэбриэл, "копаешься в грязи, чтобы найти моменты, когда мне было больно". Это очень похожие ощущения. Ты начинаешь открывать для себя что-то новое — многое из этого хорошее, а многое не очень. Это настоящий опыт духовного роста. Это заставило меня задуматься: "Может, пора начать оглядываться назад?" Хотя это не значит, что мы собираемся остаться там жить. Кто сказал, что невозможно вновь посетить прошлое? Я помню, как Джон Леннон однажды сказал, когда THE BEATLES распались и все были на взводе: "Не волнуйтесь об этом. Наши записи останутся навсегда. Вы можете возвращаться к ним, когда захотите". Это было настолько просто и круто, что я подумал: "Хорошо, давайте сделаем то же самое, почему бы нам не возвращаться и не навещать наши старые записи время от времени?"



В рамках VIP-пакета мы привозим с собой небольшой мини-музей. Это четыре больших дорожных чемодана, они открываются, и их высота составляет шесть футов. Когда они стоят вместе, их общая длина составляет около 180 сантиметров. Мы взяли эту идею с площадки для игры в ракетбол в Грейсленде, где хранились все золотые и платиновые пластинки Элвиса, его наряды и всё в таком духе, так что мы сделали свою миниатюрную версию чего-то подобного. В ней будут все наши золотые и платиновые пластинки. Перед золотыми и платиновыми пластинками будут лежать наряды, гитары, памятные вещи, которые присылали нам поклонники, карикатуры, наши фигурки, фотографии и плакаты, которые люди прежде никогда не видели. Когда я начал перебирать коробки с вещами, которые я не видел 20–30 лет, каждая открытая коробка была похожа на рождественское утро. Я не шучу, я начинал хихикать, глядя на вещи, о которых уже давно забыл, и если это так поразило даже меня, то фанаты просто обалдеют, когда увидят эти штуки».



На вопрос о том, не было ли какого-либо беспокойства по поводу организации этого тура - поддержат ли его промоутеры, Blackie сказал:



«Честно говоря, изначально я не думал, что это так уж здравая идея. Я только пришёл с совещания с продюсером. Он сказал мне то же самое, что сейчас говоришь ты. Он задал мне тот же вопрос о промоутерах, и я ответил ему: "Когда мне пришла в голову эта идея, я изначально не думал, что она настолько хороша, и первые несколько парней, которых я опросил, были вне себя". После того как я опросил 10 разных парней, все они вели себя одинаково. Я подумал: "Может, дело во мне. Может, здесь и есть какое-то здравое зерно", потому что энтузиазм у других людей был не просто обычным, он буквально переливался через край».



Насчёт того, почему он сомневался, Blackie сказал:



«Потому что, опять же, я нахожусь внутри пузыря и просто не вижу это так, как видят все остальные. Знаете как говорят: ты не увидишь всей картины, слишком много думая о деталях. Вот так и здесь. Энтузиазма было хоть отбавляй».







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