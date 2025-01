сегодня



Концертный релиз W.A.S.P. выйдет на виниле



21 февраля на виниле состоится выпуск концертной записи W.A.S.P. — Japan Live 1986:



Side A:

"On Your Knees"

"Fistful Of Diamonds"



Side B:

"Sex Drive"

"Widowmaker"



Side C:

"Sleeping In The Fire"

"Wild Child"



Side D:

"I Wanna Be Somebody"

"Blind In Texas"





