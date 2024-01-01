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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*KISS набрали миллиард 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 22
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 21
[= ||| все новости группы



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W.A.S.P.

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13 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. :«Новые песни должны быть куда лучше классики!»

2 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о работе над новыми песнями

1 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я не фанерщик!»

19 июн 2024 : 		 Фронтмен W.A.S.P. о бывших: «Фарш невозможно провернуть назад»

10 июн 2024 : 		 Сидячий W.A.S.P.

7 июн 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья

3 июн 2024 : 		 W.A.S.P. исполнят вживую дебютный альбом целиком, но без оригинальных участников

28 май 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграют первый альбом

13 янв 2024 : 		 Второй бокс-сет W.A.S.P.

4 янв 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. поздравляет и обещает нечто особенное

11 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Как певец я очень горжусь тем, что делаю»

9 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о новом альбоме: «Мы довольно далеко зашли в процессе сочинения»

7 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья: «Я на пути восстановления»

6 ноя 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о смерти Стива Райли

29 окт 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. почтил память Стива Райли

26 окт 2023 : 		 Вскрытие W.A.S.P.

25 окт 2023 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний»

3 сен 2023 : 		 W.A.S.P. готовят бокс-сет

13 авг 2023 : 		 Операция лидера W.A.S.P. прошла успешно

28 июн 2023 : 		 Новый альбом W.A.S.P. выйдет не раньше 2024 года

15 июн 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Нарцисcизм Blackie убил W.A.S.P.»

1 июн 2023 : 		 Фронтмен W.A.S.P. — об использовании фонограммы на концертах: «Где же провести черту?»

21 май 2023 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

16 май 2023 : 		 Видео с выступления W.A.S.P.

19 апр 2023 : 		 У вокалиста W.A.S.P. проблемы со здоровьем

10 апр 2023 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.
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|||| 13 июл 2024

Лидер W.A.S.P. :«Новые песни должны быть куда лучше классики!»



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BLACKIE LAWLESS в недавней беседе рассказал о том, работает ли группа над новым материалом:

«Мы работали, и в прошлом году мы проделали довольно большую работу между американским и европейским турами, мы много записывали, много делали демо. И я подумал, что мне нравится то, что я слышу, а потом я вернулся. В прошлом году у меня начались проблемы со спиной. Когда мы были в Европе, я на самом деле сломал спину, так что мне пришлось сделать пару операций, когда мы вернулись домой после тура. И это дало мне много времени, чтобы подумать и просто послушать что-нибудь. И я прослушал демо-записи, которые мы сделали, и там есть несколько хороших моментов, но они не стыкуются между собой. Альбом "Golgotha" был очень гармоничным. Я думаю, что это одна из лучших пластинок, в работе над которыми я когда-либо принимал участие. И довольно сложно сделать что-то на этом уровне...

Сегодня для такой группы, как мы, главное — это наследие, потому что мы больше не выпускаем пластинки ради продажи. Те дни прошли. Но для нас или любого другого артиста выпуск новой пластинки сейчас — это соревнование со своим прошлым. Так что новый альбом фактически становится вашим разогревом на гастролях и этот свежий материал противопоставляет себя тем песням из второй части концерта, которые слушатели слышали и любили на протяжении десятилетий. Это жёсткая конкуренция. Поэтому, когда выходит что-то новое, чтобы это хоть отдалённо считалось хорошим, по правде говоря, оно должно быть лучше оригинального материала, и это совсем непросто.

Я давно не слушал альбом "Golgotha", и вот я переслушал его пару месяцев назад и подумал: "Вот это да, это очень хорошая пластинка!" И она и должна быть настолько хороша, чтобы наравне конкурировать с "L.O.V.E. Machine" и "I Wanna Be Somebody". Потому что, повторюсь, у людей в голове романтизированы эти песни, и вполне заслуженно.

Музыка интересным образом влияет на наше чувство времени. Она создаёт воспоминания, так же как запахи и тому подобные вещи. Мы помним, где мы были, когда услышали ту или иную песню, и это очень сильные воспоминания. И я рад, что они у нас есть, но в то же время когда нужно создавать новую музыку, ты постоянно сталкиваешься с этим наследием.

Так что, повторюсь, новый альбом всегда будет твоим разоревом на гастролях, а разогреву приходится стараться куда больше, чтобы его заметили».




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