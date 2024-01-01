13 июл 2024



Лидер W.A.S.P. :«Новые песни должны быть куда лучше классики!»



BLACKIE LAWLESS в недавней беседе рассказал о том, работает ли группа над новым материалом:



«Мы работали, и в прошлом году мы проделали довольно большую работу между американским и европейским турами, мы много записывали, много делали демо. И я подумал, что мне нравится то, что я слышу, а потом я вернулся. В прошлом году у меня начались проблемы со спиной. Когда мы были в Европе, я на самом деле сломал спину, так что мне пришлось сделать пару операций, когда мы вернулись домой после тура. И это дало мне много времени, чтобы подумать и просто послушать что-нибудь. И я прослушал демо-записи, которые мы сделали, и там есть несколько хороших моментов, но они не стыкуются между собой. Альбом "Golgotha" был очень гармоничным. Я думаю, что это одна из лучших пластинок, в работе над которыми я когда-либо принимал участие. И довольно сложно сделать что-то на этом уровне...



Сегодня для такой группы, как мы, главное — это наследие, потому что мы больше не выпускаем пластинки ради продажи. Те дни прошли. Но для нас или любого другого артиста выпуск новой пластинки сейчас — это соревнование со своим прошлым. Так что новый альбом фактически становится вашим разогревом на гастролях и этот свежий материал противопоставляет себя тем песням из второй части концерта, которые слушатели слышали и любили на протяжении десятилетий. Это жёсткая конкуренция. Поэтому, когда выходит что-то новое, чтобы это хоть отдалённо считалось хорошим, по правде говоря, оно должно быть лучше оригинального материала, и это совсем непросто.



Я давно не слушал альбом "Golgotha", и вот я переслушал его пару месяцев назад и подумал: "Вот это да, это очень хорошая пластинка!" И она и должна быть настолько хороша, чтобы наравне конкурировать с "L.O.V.E. Machine" и "I Wanna Be Somebody". Потому что, повторюсь, у людей в голове романтизированы эти песни, и вполне заслуженно.



Музыка интересным образом влияет на наше чувство времени. Она создаёт воспоминания, так же как запахи и тому подобные вещи. Мы помним, где мы были, когда услышали ту или иную песню, и это очень сильные воспоминания. И я рад, что они у нас есть, но в то же время когда нужно создавать новую музыку, ты постоянно сталкиваешься с этим наследием.



Так что, повторюсь, новый альбом всегда будет твоим разоревом на гастролях, а разогреву приходится стараться куда больше, чтобы его заметили».







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