Видео полного концерта W.A.S.P.



Видео полного концерта W.A.S.P., состоявшегося 11 ноября в Торонто, доступно для просмотра ниже:



"I Wanna Be Somebody"

"L.O.V.E. Machine"

"The Flame"

"B.A.D."

"School Daze"

"Hellion"

"Sleeping (In The Fire)"

"On Your Knees"

"Tormentor"

"The Torture Never Stops"



Encore:



"Inside The Electric Circus" / "I Don't Need No Doctor" / "Scream Until You Like It"

"The Real Me" (The Who cover)

"Forever Free" / "The Headless Children"

"Wild Child"

"Blind In Texas"







просмотров: 209