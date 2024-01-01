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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 44
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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*

W.A.S.P.

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3 сен 2023 : 		 W.A.S.P. готовят бокс-сет
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Видео полного концерта W.A.S.P.



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Видео полного концерта W.A.S.P., состоявшегося 11 ноября в Торонто, доступно для просмотра ниже:

"I Wanna Be Somebody"
"L.O.V.E. Machine"
"The Flame"
"B.A.D."
"School Daze"
"Hellion"
"Sleeping (In The Fire)"
"On Your Knees"
"Tormentor"
"The Torture Never Stops"

Encore:

"Inside The Electric Circus" / "I Don't Need No Doctor" / "Scream Until You Like It"
"The Real Me" (The Who cover)
"Forever Free" / "The Headless Children"
"Wild Child"
"Blind In Texas"

W.A.S.P. - Watch 4K Video Of Entire




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